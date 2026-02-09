Актьорът Даниел Върбанов: С Александра подготвяме сватбата

Двойката иска всичко да бъде перфектно, затова събитието ще се състои догодина

Младият актьор Даниел Върбанов, който спечели зрителите с ролята си на Баян в сериала "Войната на буквите", а до вчера участваше в риалитито за Христо Стоичков, се готви да изиграе най-важната роля в живота си тази на съпруг.

Той предложи брак на своята половинка актрисата Александра Лашкова, на финала на шоуто "Като две капки вода" през май 2025 г., когато, пред хиляди зрители и камери на живо падна на колене и й каза: "Ще бъда кратък. Единственият човек, с когото искам да се прибирам вкъщи, си ти. Александра, ще се омъжиш ли за мен?".

Отговорът на Александра бе емоционален и категоричен: "Хиляди пъти "да"!".

В разговор с "България Днес" Даниел разкри, че сватбата няма да се случи през 2026 г., защото двамата искат всичко да бъде изпипано до съвършенство:

"Сватбата е задвижена, но няма да може да стане тази година, защото този процес се оказа много сложен. Всичко трябва да бъде прекрасно и внимателно изпипано, не претупано. Искаме този ден да бъде точно толкова магичен, колкото си го представяме".

Годеницата на Върбанов има сериозни изисквания и точно заради това церемонията ще се състои следващата година. Влюбените са категорични: "Всичко трябва да бъде измислено и направено перфектно. Не искаме компромиси". Даниел споделя пред нашия екип и как любовта към Александра влияе на живота и професията му: "Когато човек е влюбен, е вдъхновен и това по никакъв начин не пречи на професията ни, даже помага. Любовта кара хората да правят най-лудите и най-смели неща. В изкуството те са взаимно свързани".

Александра и Даниел са заедно от 2021 г. насам. Те се запознават в НАТФИЗ, където попадат в един и същ клас този на проф. Атанас Атанасов. Александра, родом от Мездра, е позната на зрителите от "Войната на буквите", където играе Макрена, а Даниел - като Баян. Освен на екрана двамата си партнират и в живота.

Пред нашия екип актьорът разкри и любопитни факти за детството си: "В началото съм искал да ставам състезател във Формула 1. Да, на три години говорех такива глупости, но никога не съм си представял живот без актьорството. Това е най-интересното - когато разбрах, че има хора, които не мечтаят да са актьори, просто не можех да повярвам. За мен не е имало друг вариант - това е моята страст“.

Освен подготовката за идната сватба в живота на Даниел има и друго вълнуващо събитие. Той участва и в американски библейски сериал "Вярващите", който започва на 22 март 2026 г., точно преди Великден. Екранният Баян влиза в ролята на Саймън. Сериалът ще се състои от 6 епизода и разказва библейските истории от книгата "Битие", като поставя героите пред духовни и морални избори.

"Предостави ми се възможност за този кастинг точно в момент, когато бях загубил няколко много хубави кастинга. Отидох без очаквания и изненадващо го спечелих. Най-сладко е, когато не очакваш нищо и всичко се получава най-добре", разкри Върбанов пред "България Днес".

Снимките в Италия са били истинско приключение с голям бюджет, впечатляващи локации и звездни актьори като Мини Драйвър, чийто талант впечатлява Даниел още с ролята й в драматичния филм "Добрият Уил Хънтинг".

На въпроса дали е вярващ, обичаният актьор отговаря: "Да, смело мога да кажа, че вярвам. Трудно ми е да обясня точно в какво, но вярвам в някаква сила, която те води и помага".

Даниел подчертава, че участието в проекти с духовна или образователна цел носи специална отговорност:

"Винаги участвам в проекти, които имат свръхотговорност - художествена, патриотична или религиозна. Колкото по-големи са целите на един проект, толкова повече вдъхновение получавам. Когато залогът е голям, аз се чувствам най-добре - сякаш някой отгоре помага и всичко се получава", категоричен е синът на бившия министър на земеделието и горите Венцислав Върбанов.