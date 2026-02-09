ПРЕЦЕДЕНТ! Мис България и Гери-Никол пеят на една сцена за Деня на влюбените (Виж къде)

Мис България 2020 Венцислава Тафкова и поп иконата Гери-Никол ще пеят заедно на една сцена по случай Деня на влюбените. Двете красавици и балет „Нова“ ще радват фенове в Ивайловград на 13 февруари в зала „Ивайло Балабанов“ на Народното читалище. Те ще са част от празничната програма, организирана от Общината със свободен вход, научи Intrigi.bg.

Събитието всъщност е прецедент в историята на родния шоубизнес. За първи път носителка на титлата „Мис България“ се качва да пее професионално на сцена, а още по-дръзкото в случая е, че дебютът ще бъде с поп звездата Гери-Никол.

Венцислава е едно от най-популярните имена на „Мис България“, а през последните няколко години името й често се спряга в медиите покрай амбициите й да става певица. В края на 2024 г. красавицата издаде и дебютното си парче – „Совалката“, което за кратко време доби широка популярност в сайтовете за видеосподеляне.

Тези дни стана ясно, че миската вече подготвя втория си хит, за който се говори, че ще е абсолютен разбивач. Дали пък дебютът му няма да е именно на живо на сцената за Свети Валентин, или ще го пази в тайна до последно, предстои да разберем.

Едно е сигурно – в Деня на влюбените всички погледи ще бъдат приковани към сцената, където Тафкова ще направи най-смелата си крачка досега.