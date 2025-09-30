Скандална снимка! Мис България захвърли дрехите и разкри: За това тяло се грижи… https://hotarena.net/laifstail/skandalna-snimka-mis-balgariya-zahvarli-drehite-i-razkri-za-tova-tyalo-se-grizhi HotArena.net

„Гола… на пода и във хола…“ лъсна Мис България 2020 Венцислава Тафкова. Изпълнителката на „Совалката“ реши нагледно да покаже на своите последователи какво съвършено тяло има, благодарение на малко спорт и хранителни добавки, писа Intrigi.bg.

Тафкова захвърли дрехи и задръжки и се снима по оскъдно бельо в хола, за да демонстрира черно на бяло какъв е резултатът от методите й за поддържане на форма.

А резултатът е СЕКСИИИ!

Гледайки перфектното й слабо тяло, плоското коремче и стегнатите задни части, повечето й последователи ще решат, че фитнес залата е неин втори дом. Венцислава обаче неведнъж е споделяла, че се стреми към здравословно хранене и леки тренировки от типа на пилатеса.

А попитана какви хранителни добавки използва, пловдивската красавица разкрива; „Приемам единствено добавки от д-р Константин Маламов, който се грижи за здравето, красотата и идеалната ми физическа форма“.

Освен като нутриционист и коуч, ендрокринологът често влиза в ролята и на лайфстайл съветник, като дава съвети за дълголетие, подмладяване, хидратация и тонус.

Съдейки по сексапилното селфи на Венцислава Тафкова, можем да се съгласим, че добре се е погрижил за блестящата й форма.