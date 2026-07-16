След като развали годежа: Нина Добрев с ново гадже (СНИМКИ)

Актрисата с български корени се гушка и целува с модел

С ново гадже се обзаведе Нина Добрев. Актрисата, която покори Холивуд с участието в сериала "Дневниците на вампира", беше заснета да се разхожда за ръка с модела Дъглас Джоузеф. На някои от кадрите хубавецът прегръща и целува нашето момиче. Снимките бяха разпространени от фенове в социалните мрежи.

Любовта им отива

От кадрите ясно си личи, че двамата са повече от близки. Нина и Дългас се движат прегърнати, докато разхождат кучето Маверик на нашенката, а на някои от кадрите моделът нежно целува половинката си.

Новият романс на 37-годишната актриса изгрява по-малко от година след като Нина развали годежа си със сноубордиста Шон Уайт. Тогава двамата казаха, че се разделили заради "различни планове за бъдещето", но неофициално се въртяха слухове за изневяра от страна на Уайт. Няколко източници споделят, че Добрев е искала да се омъжи и да създаде семейство, но Уайт не е бил на същото мнение.

Дъглас нежно целува красивата българка

Добрев имаше връзка с колегата си от "Дневниците на вампира" Иън Сомърхолдър от 2010 до 2013 година. Раздялата им се коментираше дълги години сред феновете на сериала. Тогава се твърдеше, че по-възрастният с 10 години от нея Сомърхолдър искал семейство, а Нина искала да развива кариерата си. Малко след раздялата им актрисата напусна и сериала, като се завърна за финалния епизод.

Актрисата и моделът разхождат кучето Маверик на Нина

Новата изгора на актрисата с български корени е австралийски модел, но живее в Ню Йорк, където преди година се премести и самата Добрев. Той е 2 години по-малък от нея.

Започва кариерата си на модел на 21 години и е дефилирал за множество известни марки.

Засега нито Добрев, нито Джоузеф са потвърдили публично връзката си.