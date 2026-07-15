Косата на Катето Евро окапвала от стрес, нечовешки болки мъчат актрисата

Звездата от „Оркестър без име“ разкри защо се е подстригала късо

Катерина Евро най-после разкри каква е причината да се подстриже късо. Тя даде пояснение за смяната на прическата си в кратко видео в социалните мрежи. Звездата от „Оркестър без име“ призна, че масово хората са били изненадани, когато преди няколко месеца се появи с къса коса. Логично завалели въпросите каква е причината. А ето и нейното обяснение:

„От стрес косата ми започна да пада и затова се наложи да се подстрижа късо.“ В предаването „На фокус“ по Нова телевизия пред Лора Крумова Катето Евро внесе още повече яснота за здравословното си състояние. Стана ясно, че страда от остеопороза и болките й били нетърпими. Тя дори едва изкарала предаването „България търси талант“ по Би Ти Ви, в което бе сред членовете на журито. Заради дискомфорта не успяла да се раздаде така, както само тя може. Болките я измъчвали и дори една от участващите в предаването екстрасенски не й помогнала, въпреки че й направила сеанс. Сега лечението на актрисата продължава, като всеки ден тя си бие инжекции в корема.

За щастие, проблемът с косата вече е минало и Катето Евро отново ще си я пусне по-дълга. Освен това фамилията е в очакване на новия член в семейството – сина на Александър Кадиев и Ивелина Чоева-Кадиева. Оказа се, че има малък проблем, тъй като бъдещите родители не са на едно мнение за името на своя наследник, но Евро даде да се разбере, че със сигурност внукът й няма да се казва Катерин, пише "Филтър".