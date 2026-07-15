Инстаграм кифла: Наум Шопов се набоцка с ботокс! Скъсаха го от подигравки https://hotarena.net/laifstail/instagram-kifla-naum-shopov-se-nabocka-s-botoks-skasaha-go-ot-podigravki HotArena.net

Наум Шопов окончателно задмина по суета и най-прилежно поддържаните родни моделки. Само на 33 години актьорът вече не разчита единствено на фитнес, козметика и прецизно оформена брада, а смело навлезе и в света на иглите, скинбустерите и процедурите за околоочната зона, Intrigi.bg.

Последното признание предизвика вълна от иронични реакции в социалните мрежи, където потребители се чудят дали Теа Минкова не е останала без половината си козметичен график, след като мъжът й постепенно го е присвоил.

Двамата уж отишли само на ежегоден преглед на бенките преди лятото. Но, както често се случва при инфлуенсърите, едно посещение при дерматолог трудно приключва само с медицинска профилактика. Наум и Теа си тръгнали и с по някоя процедура за красота.

„Аз освежих със скинбустер и полинуклеотиди в околоочната зона. Наум също го боцнаха около очите“, разкри Минкова.

Точно тази подробност отприщи шегите. Част от последователите останаха изненадани, че 33-годишен мъж вече води война с бръчки, които още дори не са успели да се появят както трябва.

Това съвсем не е първият знак за впечатляващата му суета. Преди време Шопов си присади коса, поддържа тялото си с почти военна дисциплина и очевидно следи под лупа всяка промяна по лицето и главата си.

Така на 33 актьорът вече има по-сериозна програма за поддръжка от немалко жени в шоубизнеса.

Ако продължава със същото темпо, след няколко години Теа може да се окаже по-естествената половина в семейството.