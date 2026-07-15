Пророчество или яка връзка? Истината за това как Ралица Паскалева стана актриса!

Ралица Паскалева влезе в НАТФИЗ след пророчески сън

Ралица Паскалева е сред най-красивите и разпознаваеми лица от родния екран през последните години. Освен като екранната д-р Стилянова от хитовия сериал „Откраднат живот“ и като водеща на екстремното риалити „Игри на волята“, Ралица печели сърцата на хората и с естественото си излъчване, и с липсата на суета.

Решението ѝ да напусне „Игри на волята“ обаче не е изненада, а добре обмислена стъпка. Тя избира да се посвети на нови творчески проекти, за които предстои да разберем, пише в новия си брой "Супер магазин".

Пророческият сън и пътят към НАТФИЗ

Ралица споделя, че не помни всеки свой сън в детайли, но помни усещането, с което се е събудила в една нощ през 12-и клас. Тогава сънува, че е приета в НАТФИЗ — сън, който ѝ дава пълна сигурност и я кара да промени плановете си, тъй като дотогава е смятала да кандидатства археология.

Тя преминава успешно изпитите и е приета в класа на легендарния проф. Стефан Данаилов. Ралица споделя, че Ламбо е бил за нея и състудентите ѝ не просто учител, а втори баща, който ги учи на дисциплина, морал, уважение към публиката и всички колеги. Веднага след дипломирането си младата актриса започва работа в театъра.

Семейството и бизнесът

Родителите на Ралица се занимават с бизнес на морето. Те управляват семеен хотел, където Ралица израства в спокойна и сигурна среда. Въпреки че семейството има възможности, тя е възпитана в скромност, трудолюбие и честност. Майка ѝ определя Ралица като „ученолюбиво дете, което винаги се е стремило към знанието“.

В личния си живот Ралица е щастлива с половинката си — волейболната звезда Теодор Салпаров. Двамата имат прекрасна връзка и се подкрепят взаимно във всяко начинание. Любопитен факт е, че голямото им общо семейство включва и сина на Теодор от първия му брак, с когото Ралица е в прекрасни отношения.

Играла е с Доминик Пърсел и Едмунд Пърдом

Благодарение на перфектния си английски език, красота и специфично излъчване, Ралица Паскалева получава шансове и в чуждестранни продукции. Една от най-значимите ѝ роли в киното е във филма „In the Name of the King 3“ (2014), където играе главната женска роля и си партнира със световноизвестната звезда Доминик Пърсел (известен от хитовия сериал „Бягство от затвора“). Партнира си и с легендарния британски актьор Едмунд Пърдом в неговия последен филм.