След провала като актриса! Евтим Милошев набута некадърната си племенница в БНТ

БНТ избухна в ефира си с нова водеща на спортните новини. Това е Павела Апостолова, която всъщност е племенница на продуцента и бивш служебен министър на туризма Евтим Милошев. Тя роди през януари, докато работеше в телевизия „България от ер”, а сега изненадващо вече е звезда на телевизията-майка.

„От 1 септември към дирекция „Спорт“ на БНТ се присъединява Павела Апостолова-Сеганов”, съобщиха от националната медиа и разпространиха снимки на хубавата млада майка. Няма как да не признаем, че 23-годишната водеща изглежда чудесно и ще внася блясък в ефира, макар че се е поувлякла с хиалурона, който е напълно излишен в нейната крехка възраст. Въпреки впечатляващата си външност обаче е странно, че започва журналистическата си кариера директно като водеща, вместо – както останалите си колеги – да натрупа стаж първо на терен, като репортер, и едва след като се научи на занаята, да излезе като лице на новините в студиото. Интересно е дали щеше да има същия светкавичен успех, ако не беше племенница на бившия министър и продуцент на поне два сериала в БНТ – Евтим Милошев.

Павела всъщност няма кръвна връзка с Милошев, а с неговата половинка – Христина Апостолова, която е сценарист и в двамата продуцирани от мъжа й сериала по националния канал – детският „Румбата, аз и Роналдо” и продукцията „Всичко за сина ми”, в чиято главна женска роля е самата Христина, в главната мъжка е бившият й мъж Димитър Рачков, а в главната детска – синът й от продуцента Милошев – Петър.

Павела също е участвала в семейните продукции. Преди няколко години, още преди да си инжектира хиалурон, тя беше актриса в първия сезон на сериала „Дяволското гърло” (дъщеря на героинята на Теодора Духовникова), а в един от сезоните на „Откраднат живот” беше сестра на героинята на Дария Симеонова. След това обаче явно журналистиката й се е сторила по-интересна от актьорското майсторство и се записа да я учи в университет. От БНТ съобщават, че новата им водеща има бакалавърска степен по журналистика с профил „Телевизия” и магистърска – по спортна журналистика от Софийския университет. Така че, ако и да няма опит, поне има ценз за заеманата длъжност.

В лично качество новата водеща също е тясно свързана със спорта. Тя е съпруга на волейболиста Георги Сеганов. Синът им, който се роди на 8 януари тази година, се казва Матео Георги Сеганов.