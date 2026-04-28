След тежкия срив: Григор се скри, а после направи нещо неочаквано

Григор Димитров сложи край на своята самоналожена изолация.

След лошото начало на сезона в последните 20 дни най-добрият ни тенисист изчезна от социалните мрежи и се появяваше само на тенис корта.

Той искаше да се съсредоточи върху възстановяването на формата си. Затова дори любимата му Ейса Гонзалес, която бе при него, този път не сподели нищо от времето им заедно — нещо крайно нетипично за нея.

Явно Григор е решил, че е бил достатъчно офлайн и е време да се завърне. От вчера акаунтите му в социалните мрежи отново са активни. За първи път от над 20 дни той качи и стори в Инстаграм от тренировката си в Екс ан Прованс, където ще участва на турнир от сериите „Чалънджър 175“. За първи път от 15 години Димитров ще участва в надпревара от този калибър. За последно той направи това през май 2012 година в Прага.

Той получи „уайлд кард“ в последния момент за Екс ан Прованс, след като отпадна още в първия кръг на „Мастърса“ в Мадрид. Целта е Григор да трупа точки, за да може да си върне позициите в световната ранглиста. В момента българинът е под номер 137 в света.

Жребият във Франция не беше никак благосклонен към Димитров. На старта той ще срещне квалификант, но още във втория кръг го очаква битка с топ поставения Алекс Микелсен. 21-годишният американец е №37 в света, като през настоящия сезон може да се похвали с достигнат финал на ниво АТП, както и с осминафинални рейдове на „Мастърсите“ в Индиън Уелс и Маями.

Младокът вече премери сили с Григор през този сезон, надигравайки го с 2:1 сета на надпреварата в Далас, но досега двамата никога не са се сблъсквали на червени кортове.

Димитров има само две победи в десет мача през сезона на най-високо ниво в Тура на АТП. Хасковлията има четири титли в кариерата си от сериите „Чалънджър“ — две в Банкок и по една в Женева и Шербур, където триумфира за последно във веригата през февруари 2011 година.