След уроки: Цитиридис се натрови жестоко

Завистливи очи урочасаха Николаос Цитиридис! Комикът се натрови жестоко с храна, след като разкри малка част от личния си живот в социалните мрежи.

„Боряна качи наша снимка като история в социалните мрежи за един мой рожден ден. След това така се натрових с храна. Боряна е категорична, че някой ме е урочасал, и аз - също смятам така‘‘, признава телевизионният водещ.

Актрисата решила да сподели мил спомен и да зарадва с послание любимия си, но за това влюбените платили солена цена. Когато отиват да отпразнуват рождения ден в елитен – гръцки ресторант, Николаос се натравя с храната, която консумира там. Оттогава двойката е още по-бдителна, защото смята, че недоброжелатели са им завидели и са ги урочасали. Двамата упорито крият личния си живот и не дават на никого да се докосне до него. Оказва се, че дуото актьори са много суеверни и държат да пазят щастливите си мигове само за тях двамата, за да избягват прдобни инциденти.

„Чудя се хората как успяват да изтръгнат това парче от себе си и да говорят за толкова лични неща в публичното пространство. Аз имам филтър за такива работи. Ние с Боряна не даваме интервюта заедно, нямаме снимки заедно в социалните мрежи и това не е защото се крием, а по-скоро се пазим от зли очи“, обяснява Цитиридис.