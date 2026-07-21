Мощна розова компания изкушава устни №1 в света с неустоимо предложение

Случи се! БГ Барби влиза официално в порното. Притежателката на най-големите устни в света само трябва да каже "да" на изкушаваща оферта, която преди броени дни е получила от мощна компания в розовата индустрия. И това е въпрос на още малко размисъл.

Новината потвърди пред "България Днес" барбито Андреа Иванова. С уговорката, че все още няма право да издава точните финансови и други параметри на офертата, силиконовата студентка от Софийския университет "Св. Климент Охридски" загатна пред вестника, че става дума за предложение за разнообразни изпълнения пред камера, включващи първоначално по-стандартни сцени, а с течение на времето и включване на такива с повече хора с различни сюжетни линии.

В зависимост от интензитета на снимките, които са позиционирани в столица в европейска държава в средната част на континента, хонорарът й първоначално ще бъде 4-цифрена сума месечно, а при по-усърдна работа и ангажираност скоро възнаграждението може да прехвърли петте цифри на месечна база.

Новината идва точно месец след като Андреа разкри пред "България Днес", че е готова за порно кариера, след като еротичният й профил в платена онлайн платформа се радва на огромна популярност сред хиляди чужденци, а розовите филми са естествената следваща стъпка в кариерата й.

"Обичам разнообразието, нека има и надарени мъже, и не толкова. Лесбосцените не са ми сила и нека бъдат в следващ етап от снимките", сподели русокосото изкушение.

Андреа е категорична - няма проблем дали в една сцена ще бъде с един или повече мъже, груповите изпълнения са нейна страст и определено има какво да покаже. За студентката от Бургас няма чак толкова голямо значение размерът, ръстът или националността на бъдещите й партньори пред камерите - тя е готова да се гмурне надълбоко в розовата индустрия.