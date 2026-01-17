Свещеникът на Драгалевския манастир ще прави партия на простаците

"Все още не съм се отказал да направя партия на простаците, така се шегувам навсякъде."

Това споделя свещеникът Алексий Тасев, който има страница в нета и мнение по всички светски теми от живота. Той живее в манастира заедно с три монахини, а едната от тях - Серафима, съсщо има профил в мрежата. Тя дори пуска видеоклипчета в социалките и обира много лайкове.

Ваня гледа с хрисима усмивка Снимка: фейсбук

Тримата делят компанията на красивата овчарка Хектор, кучето Сър Чарлз, Котьо и от време на време хранят и млада лисичка, която често ги посещава.

"Леко ни е тук, хубаво ни е. С хората, които идват, често си говорим. Много са ми мили двете актриси - Ирен Кривошиева и Ваня Цветкова. Когато Ваня беше в България, наскоро, пак дойдоха да ме видят и помагаха тук като послушници", казва отчето.

Ирен също чисти около манастира Снимка: фейсбук

Според него пред Бога не всички сме равни, това било само в главата на комунистите, но на никой не е отказал добра дума и подслон.

"Трябва да сме добри, макар, че както веднъж се пошегувах - много простаци има напоследък и най-лесно мога да направя партия на простаците. Трябва да ни сменят чипа, иначе няма да се оправим. Сега всеки гледа само себе си, не сме общество, не сме задружни, затова сме на този хал - инерцията ни води нанякъде, но накъде... един Господ знае. Знаете ли кога България е била добре икономически, когато царят е забранил политическите партии в парламента", казва отчето.

Лисичката също е на отглеждане там Снимка: фейсбук

Той добавя, че дори и в живота, когато нещо не върви или имаш някаква вещ, а с нея не ти е добре, я хвърляш и си купуваш нова.

"Така и с партиите. Като не върви с еднаквите хора там, да се сменят. Но не сме дорасли явно", казва той.

Отец Алексий мисли съвременно и казва, че е на "ти" с еврото отдавна.

"Колко пъти досега сме сменяли парите? Доста - от 62 година някъде, и какво стана? И деноминация имаше, някой тогава да е плакал като сега? Сигурно някой набива канчетата на хората, а вие нали знаете как кънти празно канче", пита с усмивка отчето.

Кучето Хектор е любим приятел Снимка: фейсбук

Според свещеника винаги ще има измамници, те няма да изчезнат, докато не изчезнат "шараните".

"Пак ще хвърлят разни хора торбичките отгоре с парите. Еврото не ни пречи в това отношение да бъдем наивни и глупави", смее се той.

Българският лев никога не е бил много конвертируем, сподаля финансовия си опит духовникът и дава пример със себе си. "Аз съм пътувал доста по света и съм се опитвал да разменям нашето левче. Във Франция дори не го познаваха левчето ни. Не бяха го виждали. Ето, гръцката драхма колко хилядолетия е съществувала още от Александър Македонския май, но и те се отказаха от нея хората в интерес на бъдещето", заключава Алексий.

За отчето най-голямото щастие е да се "поглези с пастетче". "Сега като свърши поста си намазах филия с пастет, но и от двете страни, така се глезя. Иначе сега пак са пости, така е при нас", смее се Тасев.

Освен в Бог архимандритът на шега споделя, че вярва в Дядо Коледа, но не и на новините.

Иначе Алексий се е снимал и във филм, затова и честити Деня на българското кино на любимите си актьори - 13 януари. "Снимал съм се в "Разходки с ангела" - 1989 г., млад още", смее се той.

Накрая Алексий Тасев споделя: "Доброто, което правиш днес, ще бъде забравено утре. Въпреки това прави добро. Ако дадеш на света най-доброто, което имаш, то никога няма да е достатъчно. Въпреки това давай най-доброто от себе си. И сам виждаш, че в крайна сметка всичко е между теб и Бог. И никога не е било между тебе и хората", вярва в това Алексий Тасев.

И Лили Иванова е била послушница

Примата на родната естрада Лили Иванова също е била послушница в Самоковския женски манастир. Нейна изповедничка дълги години е монахинята Гликерия. Тя е била и игуменка на Чепинския манастир "Три светители". Майка Гликерия започва да изповядва естрадната легенда още докато е жива емблемата на Самоковския метох - игуменката Гавраиила. По думите на покойната Гликерия Лили винаги носила хранителни продукти и правила добро, когато може.