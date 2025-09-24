Тафкова призова: Крайно време е мъжете да се запишат на курсове за мъжка енергия

Напоследък особено популярни станаха курсовете, в които психолози и „просветлени“ наставници учат дамите как да запазят своята женска енергия. Доколко слабият пол има нужда от подобни курсове и не трябва ли и за мъжете да има еквивалент?

Този въпрос повдига Мис България Венцислава Тафкова в разговор със свои последователи в Инстаграм.

„Вярвам, че жените отлично знаят как да бъдат в женската си енергия, когато до тях стои силен и успешен мъж, който им дава усещане за спокойствие и щастие. Според мен по-големият въпрос за решаване е как мъжете да се върнат в своята мъжка енергия – а за това, поне аз, не съм срещала курсове“, уместно отбелязва пловдивската красавица.

Факт е, че подобни курсове за силния пол няма, а днешното поколение мъже със сигурност имат нужда да бъдат „валидирани“. „Откакто няма казарма, няма и мъже! Всички станаха пълни женчовци, скубят си краката, правят си маникюр…“, „Мъжете отдавна не се държат мъжки с жените си, затова се налага нежният пол да влезе в мъжката си енергия“, разсъждават и фенове.

Според Тафкова пък ключът се крие в това жената да избере правилния мъж до себе си. „Важно е жената да е самостоятелна и да се развива заради своето собствено самочувствие. Тя трябва да знае, че винаги когато не се чувства добре в дадени взаимоотношения, има финансовата свобода да си тръгне. Ако жената избере правилния мъж, той сам ще иска да я кара да се чувства спокойна и обгрижвана“, убедена е Венцислава.