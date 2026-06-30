ТЕЖКИ ЧАСОВЕ за Ивайла Бакалова! Миската приета по спешност във ВМА

Ивайла Бакалова сериозно разтревожи последователите си, след като разкри, че е била приета по спешност във Военномедицинска академия. Бившата Мис България публикува емоционално послание, от което стана ясно, че е преживяла тежък здравословен момент, но засега отказва да разкрие каква точно е причината за хоспитализацията, пише Intrigi.bg.

„Понякога животът ни поставя пред изпитания, които ни напомнят колко крехко и безценно е всичко, което приемаме за даденост“, написа Бакалова в социалните мрежи.

Красавицата отправи специални благодарности към екипа на Спешното отделение на ВМА и към д-р Стефанов, като призна, че именно благодарение на тяхната бърза реакция е получила „още един шанс да бъде тук“.

Думите й моментално породиха тревога сред феновете. Допълнително безпокойство предизвика и видеото, което тя публикува към поста си. На кадрите ясно се виждат две големи лепенки в областта на корема, което накара мнозина да се питат дали не е претърпяла спешна медицинска интервенция.

Въпреки многобройните въпроси, Бакалова не пожела да навлиза в подробности за състоянието си. Вместо това призна, че преживяното я е накарало да преосмисли много неща.

„След подобен момент човек започва да гледа по различен начин на света. Осъзнава колко е важно да бъде здрав, да се събужда всяка сутрин, да прегръща любимите си хора и да цени всеки миг, който животът му подарява“, сподели тя.

Под публикацията бързо заваляха десетки коментари с пожелания за бързо възстановяване. Сред първите известни личности, които изразиха подкрепата си, бе телевизионната водеща Ирина Тенчева.

В края на посланието си Ивайла още веднъж благодари на лекарите, помогнали й в трудния момент.

„Вашият професионализъм, отдаденост и човечност заслужават огромно уважение. Бъдете здрави и продължавайте да давате надежда и живот на хората, които се нуждаят от вас“, написа тя.

Засега какво точно е наложило спешната намеса на медиците остава загадка. Едно е сигурно – думите на Бакалова показват, че преживяното съвсем не е било незначително.