Тита заприлича на скелет, стопи се с „Оземпик” (СНИМКИ)

Тита видимо се е стопила и предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, като мнозина се питат как е постигнала тази трансформация. Изпълнителката е успяла да свали доста килограми и вече е слаба като вейка.

„Уикенд” узна, че певицата е отслабнала с помощта на модерния медикамент „Оземпик” – медикамент, който първоначално е създаден за лечение на диабет тип 2, но напоследък се използва и за редукция на тегло, предимно от не толкова нуждаещи се. Тита обича да разчита на „лесния начин“ при вталяването си, защото я мързи да тренира и да се храни умерено.

Блондинката преживява огромна трансформация през последните години. Освен че от поп звезда се превърна във фолк дива, а след това започна да влиза във форма, защото малко след като стана известна се беше ошишкала до рекордните за ръста си 75 кила.

Блондинката със зор успя да смъкне една част от сланините когато се хвана с ММА боеца Недко Николов. Тя успя да стане слаба, но и да запази част от формите си, без да се превръща в скелет, какъвто е днес. С „Оземпик” за месец певицата смъква над 10 килограма от теглото си, без да гладува и без да се налага да се поти във фитнес залата. Методът е лесно приложим, но и доста коварен, като може да има фатални последици за здравето.

Въпросният медикамент представлява разтвор за подкожно инжектиране в корема, бедрото или горната част на ръката. Той се изписва с протокол, представен пред Здравната каса, на лица с диабет тип 2 – по една инжекция на седмица. Лекарството потиска апетита за сладко и така води до неусетно отслабване без мъчения. Курсът се състои от общо 4 инжекции – по една всяка седмица, а четвъртата – 15 дни след последната.

Тита вече е изкарала няколко курса и така е успяла да смъкне доста от осанката си. Краката й вече са като солети, а лицето й има изпит вид, точно какъвто придобиват вталените с „Оземпик”, а не с диета и спорт. „Всички известни се превръщат в еднакви пластмасови лица“, коментират в социалните мрежи.

Лекари предупреждават, че смесването на препарата с алкохол може да има изключителни последици: сърцебиене, потискане на дишането, сърдечен арест, кома, припадъци и дори смърт. „Тези, които си инжектират „Оземпик”, но не са болни от диабет, може да умрат, тъй като нивото на кръвната захар пада драстично. Това може да доведе до летален край”, предупреждават специалистите. Медикаментът понижава концентрацията на кръвната захар и намалява телесното тегло чрез по-нисък енергиен прием, като чувствително понижава апетита.