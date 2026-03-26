Тризначната Любов се прибира по спешност у нас да спасява майка си! ЦЯЛАТА ДРАМА

Тризначката Любов Станчева се прибира по спешност в България от Лондон, научи Intrigi.bg. Причината е тежкото психическо състояние на майка й Любка, след като преди броени дни другите й две дъщери – Вяра и Надежда, се върнаха в Благоевград. Двете жени от години са във влошени отношения с майка си и още щом стъпили на родна земя, скандалите с възрастната им родителка започнали.

Още преди няколко години Вяра и Надежда публично нападнаха майка си, която според тях не им е биологичен родител или поне ne на всичките три (?!?). Макар да са еднояйчни близначки, риалити звездите са убедени, че „леля Любка“ (както я наричат) ги е осиновила. След спорове за имущество и пари, Вяра и Надежда публично се отказаха от нея.

Преди седмица двете окончателно се върнаха да живеят в България заради тежките условия в Лондон, където спяха буквално на улицата. Единствено сестра им Любов, която също пребивава в Англия, си уреди живота там, има семейство и дъщеря, а майка й често й ходи на гости.

Откакто Вяра и Надежда се прибрали обаче, не спирали да тормозят Любка, обиждали я, заплашвали да й вземат апартамента, а по последна информация я гонили с нож.

Веднага след като разбрала, Любов запазила билет за България. Предполага се, че най-малката тризначка ще изтегли майка си в Лондон, за да е далеч от сестрите й и да не й навредят.