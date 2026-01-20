ТУШ! Пуснаха ток по тялото на миска – зърната й изскочиха! (ФОТО)

Когато човек го удари тока, косата му щръква и настръхва, а когато Мис България я разтърси електричеството – й настръхват зърната, видя Intrigi.bg.

Този куриозен случай направи впечатление на зевзеци след стори на Венцислава Тафкова – най-красивата българка за 2020 година. Популярната миска си пусна фото от залата за тренировките, където облича специален костюм с електрически импулси, които засилват ефекта от упражненията.

„Ето как изглеждам след една X-body тренировка. 25 минути. Реален ефект“, хвали се Венцислава. И резултатът определено е впечатляващ – зърната й са цъфнали като майски рози, видимо доволни от ефекта.

Да пуска ток по тялото си е редовна и много модерна практика последно време сред родните звезди. Електро-мускулната стимулация подобрява метаболизма и кръвообращението, тонизира цялото тяло, стимулира мускулния растеж и всичко това само за 20-минутна тренировка. Именно това прави пускането на ток по тялото толкова голям тренд сред популярните личности у нас, които нямат много свободно време.

А ако съдим по снимките на Мис България – освен тонус, електрическите импулси имат способността и да възбуждат страстите…