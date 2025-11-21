Участничка в "Игрите" разкри за НАГЛИ ИЗМАМИ на продукцията: Правят ни на дармадан!

Ново разтърсване удари „Игри на волята“ – и този път гръмът идва отвътре. Виолета, една от най-запомнящите се участнички в шоуто, разказа в подкаст не просто любопитна случка, а цяла схема, която хвърля подозрения върху честността на формата.

Според нея в ефир стига само това, което продукцията реши да видим – а останалото се крои в монтажните стаи, далеч от очите на зрителите и дори от самите участници, пише Intrigi.bg.

Първото ѝ обвинение е ясно: картината, която публиката гледа, може да няма нищо общо с реалността на терен. Монтажът лепи реакции, изречения и цели сцени така, че да изглеждат „правилно“, а не истински. Виолета твърди, че камерата може да се използва за всичко – да те показва благороден или да те направи чудовище, според нуждите на сценария за седмицата.

Но най-шокиращото идва, когато започва да говори за гласуванията. Тя дава пример с Никол – участничка, която уж гласува в един от съветите. В ефир ясно се чува нейният глас, но истината, според Виолета, е съвсем друга.

Никол лично ѝ се обадила след епизода: „Видя ли какво стана? Аз изобщо не съм гласувала на този съвет.“

Оказва се, че продукцията просто взела старо нейно изречение и го „залепила“ там, където им изнася. Така зрителите остават с фалшива представа кой за кого е дал вот – а играчите дори не разбират, че гласът им е бил разместван като пъзел.

Виолета не спира до тук. Тя обобщава цялата система в едно изречение, което звучи като диагноза на риалити машината:

„Ако искат да те направят на дармадан – ще го направят. Ние нямаме контрол над нищо.“

Разкритието ѝ поставя под въпрос честността на едно от най-гледаните риалити шоута у нас – и подсказва, че зад кулисите може да се играе много по-голяма и нечиста игра, отколкото зрителите дори подозират.