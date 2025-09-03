Участниците в новия сезон на "Ергенът" събрани от "Тему": Луда побойничка, кметски син, ученик на Ламбо…

„Не знам защо този сезон сякаш е от „Тему“.

Това е един от стотиците хиляди коментари след старта на новото предаване „Ергенът“ - Любов в рая“.

Продукцията реши да вкара много познати физиономии и в шоуто, а голямата част от участниците зрителите ги определят като скандални. Тази реакция е най-вече заради първата представена - Емили Шишкова. Тя е щерка на бившия футболист на „Берое“ и ЦСКА Ваньо Шишков.

Мацката, която има корекции повече от пръстите на една ръка, изби рибата още с „Пинокио“, но се оказва, че е попадала и друг път под светлините на медийните прожектори – отново не с добро, а с престъпление. Преди повече от 10 г. Емили, която иска да стане прокурор и затова учи право, напада своя съученичка с палка. Пострадалото момиче е прието в неврохирургията на старозагорската болница със съмнения за комоцио. Случаят не спира дотук - Емили се хвали с кичур коса, откъснат от жертвата, който публикува във фейсбук. Дни преди да нападне съученичката си и добра приятелка, Емили й изпраща редица заплашителни съобщения, като най-фрапиращото е „Ще умреш“. Заради деянията си настоящата ергенка е наказана да учи в самостоятелна форма.

В новия формат на този ерген, разбира се, има мацки, минали през оригиналния вариант. Дениз Хайрула, бивша изгора на покойния Христо Сираков – Ицо Стоте манекенки, която бе финалистка в първия сезон на „Ергенът“, е част от каста. В предаването е изгонената след скандал с продукцията Анна-Шермин.

Две мацки от втория сезон на „Ергенът“ цъфнаха в новата му версия - Кристина Пламенова и Габриела Бланко. За първата дори се твърди, че през леглото й са минали Дани Петканов - Лудия репортер и ергенът Евгени Ганчев.

Още една дама е позната на широката публика от изявите й в друг формат. Става дума за Натали. Красавицата през миналата година бе в друг риалити формат на Би Ти Ви - „Бягство към победата“. Там заедно с нейна добра приятелка сформират екип „Барби“, но не стигат до победата.

Сред мъжете също има познати муцуни. Актьорът Петър Данов е част от последния клас на Стефан Данаилов в НАТфИЗ.

Представилият се като Орлин Софрониев е син на кмета на Монтана - Златко Живков. 29-годишният левент влезе с бащиното си име, а не с фамилията, вероятно, за да не го свързват с татко му.