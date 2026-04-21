Ути Бъчваров на косъм от смъртта в блато край Разград

Ути Бъчваров е преживял преди време сериозно премеждие, което едва не завършва трагично. Актьорът кулинар разкри, че е щял да потъне с джипа си в наносно блато - тоест, образувано от поройни дъждове, в Добруджа.

"Купих този джип мерцедес дже класа от моя добър приятел Евгени Йонов (съпруг на певицата Белослава - б.а.), когото сега обучавам в лова и съм много доволен от него. Исках да го използвам както други мои приятели, които имаха такива джипове, за офроуд, въпреки че след една седмица каране отиваше при автомонтьор", разказва сладкодумният готвач и опитен авджия.

Бъчваров си спомня, че опасният инцидент се разиграл между Попово и Разград.

"Правят ремонт на пътя и го отбиват. Но аз си казвам: "Да са го отбили, да са го отбили, колко да са го отбили? Аз съм с дже класа. Какво ще ми се опре!", описва самоувереността си зад волана, която едва не го погубила, Ути.

"Добре, ама предишните дни едни порои валели... И аз виждам къде е ремонтът, викам си: "Ще заобиколя" отдолу, а там - едно дере. И както тръгвам към дерето, гледам, че има натрупани пръст и кал... Оказва се обаче, че дъждът е бил вчера и това е едно наносно дере, където има два метра тиня. И аз тръгвам с дже класата, която е много хубава, но и много тежка. Директно се пльосвам в тази кал и джипът прави бълбук-бълбук... Накланя се напред и предните джамове се покриват с кал почти до горе", кръсти се бившият тв водещ.

И тогава Ути Бъчваров проумял, че наднорменото тегло може да бъде опасно не само за здравето, но и фатално за живота.

"По това време бях дебел, тежах 150 кила. Джипът се беше наклонил много напред и беше абсолютно невъзможно да изляза през багажника, да не говорим да се измъкна нагоре през шибидаха... Докато се чудех какво да правя, колата продължаваше весело да потъва", спомня си с черна самоирония звездният кулинар.

"Слава Богу, че моята спътница в джипа беше доста по-спортна натура. Тя успя да се измъкне през шибидаха пред смаяните погледи на хората от пътното, които ремонтираха пътя. За мой голям късмет наблизо имаше трактор, който дойде", реди подробности от сакатлъка Ути.

Тук обаче възникнал друг сериозен проблем. Джипът направил вакуум в калната тиня и нямало как да бъде изкаран от нея.

"С най-бавните обороти на въпросните фадрома и трактор, сантиметър по сантиметър започнаха да теглят това нещо. И за час и половина успяха да ме изтръгнат, да ме изсмучат от наносното блато", радва се на хепиенда Бъчваров.

По думите му обаче след това се наложило "почти да купи нов джип", защото "всичко вътре беше в кал - водоструйки, пароструйки...". Но возилото запалило и актьорът успял да го закара до автосервиз в Разград.

С този джип, връща лентата назад популярният готвач, имало и още един, вече "по-смешен" според него случай.

"Разваля се някакво реле и аз отивам да го ремонтирам. И майсторът ми казва: "Това реле струва 100 евро". А аз му викам: "Айде, бе, цирки да ти излязат на задника! Как може да струва 100 евро това глупаво електрическо реле?! Нали този двигател го има и в други разфасовки на мерцедес? Колко струва, питам го, релето за нормалната кола?". - "30 евро", казва ми той. - "Е, електрическо ще ни върши ли същата работа?" - "Теоретично, да", отговори ми майсторът. - "Ами взимам го тогава", щракнах с пръсти аз. Купих го, той го монтира, минавам с джипа през една река и това реле прави бум-тряс", раздипля втория инцидент с гъзарското возило, купено от мъжа на Белослава, Бъчваров.

Той се опитал да оправи нещо, но последвало "едно гърмене на алтернатори, на акумулатори и те се скапваха".

"Оказва се, че това реле от 100 евро за дже класата било водоустойчиво, а от 30 евро - не. И се пропуква всичко по системата. Така че старата максима: "Не сме толкова богати, че да купуваме евтино", е валидна и за оригиналните авточасти", не може да си прости, че заради икономисаните 70 евро след това се бръкнал с хиляди, Ути Бъчваров.