Нели от „Търси се” върти шашми с рускинята Олга - предлагат духовно израстване на баламурници срещу пари

Бившата водеща на предаването „Търси се” Нели Хаджийска, която вече се представя с „мистичното” си име Нели Елея, се е взела много на сериозно и се изживява като духовно гуру, което знае всичко за чудодейните места на България и за тяхната лековита сила. Някогашната тв звезда е направила комбина с рускиня, която също си вярва и твърди, че Странджа планина е най-митичното място в Европа. Особено местността Мишкова нива.

Странджа, която според рускинята е на 50 милиона години, в далечното минало е била дъното на океан и място за кацане на извънземни. Двете с Нели щели да направят така, че да отворят древен портал, чрез който присъстващите на семинарите им да се свържат с всичко, което е невидимо за окото. В специално видео Олга твърди, че двете с Нели се намират в Триъгълник на смъртта, където имало загинали много млади момчета. Който посетял мястото, можел да развие умение да говори с покойници и да общува с извънземни.

Наперената Олга обяснява, че когато в къщата на определен човек се счупи пералния, водопроводен кран, телевизор или изгори крушка, стопанинът трябва да се огледа за присъствието на чужди, негативни сили. И веднага да вземе мерки, като разпръсне сол по ъглите на жилището си. Добре било и да изпълни вътрешността на тялото си със светлина.

„Това, което двете жени правят, откровено граничи с лудостта. Не вярвам, че не си дават сметка за случващото се. Олга обяснява каква е енергията на част от тракийска гробница, а Нели Елея поставя ръце, за да се свърже едва ли не с Господ. Двете са на „ти” по темата с богинята Бастет, с мистериите на Древен Египет и т.н. Голям драматизъм, голямо вълнение...

Съсипаха я тази Мишкова нива - разливания на олио, сол, захар и всички други шашмалогии. Археолозите едва ли са наясно, че траките са правили ритуали като тези на Олга и Нели. След разливането на олиото и двете се хвалят, че нещо ги люлеело. Люлеенето било сигнал за чуждо присъствие. Разказват и за много гущери, които присъствали на ритуалите им. Те били носители и на мъжка, и на женска енергия.

Нормално мислещият човек, знае че великите небесни сили не чакат нито Нели, нито Олга, за да повишат вибрациите им. Това не е поведение на духовно просветени, а на хора, които вървят по пътя на дявола. Добре е гражданите да не им се водят по акъла и да заделят по 200 евро за семейния бюджет, вместо да ги изпращат на подобни самозвани „богини” и „богове”. Така поне ще имат нещо в джоба си.

Ако изпращат парите за уеб семинари, със сигурност портмонето им ще олекне, без да са се качили на по-високо ниво на развитие, без да са се научили да контактуват с мъртви и без да разговарят приятелски с извънземните. Няма как портмонето да се напълни чрез медитация. За тази цел се иска работа и пак работа. Работата на мошениците е да лъжат, да се представят за такива, каквито не са и да дърпат енергия от хората.

Всеки път, когато лишите себе си, за да посетите подобен абсурден курс, помислете добре дали този курс ви носи нещо, дали е полезен за вас или само за този, които го организира срещу доста апетитно аплащане. Да не забравяме, че заплащането често става под форма на дарение, за да се избегнат данъци. Трябва да се сложи край на тези мошеничества, защото има хора, които теглят кредит, за да ходят по семинари за „духовно израстване”. Израстването обаче идва под формата още по-голям финансов дълг”, споделя пред репортер на „Уикенд” запознат с житията на „богоизбрани” българи.

Според него двете „духовни дами” само са замърсили енергията на прочутата Мишкова нива. Рускинята бълвала откровени глупости, защото изобщо не била наясно с българската история. Тя не правела разлика между тракийска гробница и тракийски храм. От край време се знаело, че в Мишкова нива е имало тракийски храм, защото човешки тела там никога не били откривани от нашите археолози. Така, че информацията на Олга за загинали млади мъже е в графата „тра-ла-ла”.

Над входа на храма е имало триъгълен фронтон с релефни изображения на щит, копие и две обърнати човешки длани - символи, свързани с култа към Бога Слънце - Аполон. Именно на този фронтон двете жени се потапят в отминали времена, без да обясняват конкретика.