В операционната: Луиза Григорова сама разрязва бъбрек за биопсия

Актрисата Луиза Григорова гостува в подкаста „При Тото“ на Йонислав Йотов-Тото и разкри неподозирани страни от себе си.

Тя говори открито за майчинството, актьорската професия, вътрешните си търсения и сблъсъка с обществените очаквания. Красавицата сподели, че едновременно е силна и уязвима, пълна с надежди, но и съмнения.

Тя е дъщеря на създател ката на модна агенция „Ивет фешън“ Ивет Григорова и е израснала сред красиви модели, подиуми и блясък. В пети клас печели конкурс „Мис Пролет“. Вместо поздравления, малката Луиза отнася злобни коментари че класацията е нагласена и причината за победата е позицията на майка й в модната сфера. От огорчението тя бързо пораства, но това я мотивира още повече да се докаже сама в своя път. Избира актьорския занаят и завършва НАТфИЗ. Дебютът й на екран е с първата й голяма роля във филма „Стъклен дом (2010), който се превръща в хит и я прави разпознаваемо лице в българското кино. Актрисата има участия в чуждестранни продукции, включително в британския сериал „Третият ден“ с Джуд Лоу, което показва нейния потенциал извън България. През 2016 г. се снима в популярния български медицински сериал „Откраднат живот“. В него тя изпълнява ролята на д-р Вяра Добрева - млада, амбициозна и талантлива лекарка, което се оказва и като сбъдната детска мечта. „Медицината е тема, която дълбоко ме вълнува“, споделя Луиза, която от малка мечтае за лекарската професия наред с актьорското призвание.

„С цел подготовка за ролята в сериала, актрисата по собствена инициатива решава да присъства на истински операции. В една от тях екипът й подава истински бъбрек на жена, от който тя изрязва тумор на злокачествено образование.

Луиза разкрива, че е преследвала цели две години режисьорът Марин Макариев, преди той да отвърне на чувствата й. „Аз го избрах, докато той не избра мен“, откровена е тя пред Тото. Нарича го „най-интелигентният, най-умният, най красивият и най-добрият“ човек, когото познава.

„Да бъдеш майка е най-трудната и най-красивата роля, която съм имала. Синът ми ме учи на търпение, на присъствие, на това да бъда тук и сега“, казва тя. След раждането на Бран, Григорова признава, че е преоткрила себе си. Майчинството я е направило по-смела, по-уравновесена и по-истинска.

Тя често използва социалните мрежи, за да говори по важни обществени теми. Луиза споделя също че през последните години е преминала през дълбока лична трансформация -духовна и емоционална. Тя медитира, чете духовни книги. И въпреки здравословния си начин на живот - без алкохол, без цигари, с йога и балансирано хранене - Луиза признава, че често боледува. Актьорската професия не позволява болнични - ако не си в леглото, играеш. След периоди на стрес и безсъние, Луиза решава да се обърне към природата - започва лечение с билки и хомеопатия, и дори обмисля детоксикация.

Актрисата разказва как баба й трябвало да влезе в болница, а кога-то я попитали дали има досие или предишни изследвания, тя отговорила: „Аз за последно бях в болница, когато раждах“. Това оставило лекарите без думи. Споделя всичко това с чувство за хумор, за да вдъхнови хората да се грижат за себе си.