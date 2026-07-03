В Турция: Поли Генова се пържи в палто от пера на 56 градуса ВИДЕО

На температура от 56 градуса е снимала кадрите с палто от пера за новия си клип „Спомени“ певицата Поли Генова.

Това разкри пред „Телеграф“ режисьорът на видеото Джийсън Брад Луис. В екипа са били още съпругът на звездата Джоузеф, фотографът Костадин Кръстев-Коко, стилистът Стоян Апостолов-Стоянски, Габриела, Ясен и Марин. Пътуването им до Турция е било цяло епопея, а Джийсън разказа подробностите.

Първата ни снимачна локация беше древният град Дара, близо до Мардин. Това е място, което трудно може да се опише само със думи. Както навсякъде, там има образувания, пещери, останки от древни сгради и църквички. На ходи се по територия, през която са минали хиляди хора преди теб. Дара е бил важен град на Границата между Източната Римска империя и Персия, строен като стратегически крепост и военен център. Днес там могат да се видят останки от водохранилища, гробници, скални жилища и огромни крепостни стени, издълбани в земята. Красиво е, но и космическо горещо. На слънце температурите бяха около 56 градуса. След като тръгнахме от България, където беше едва 13 градуса, разликата беше направо шокираща. Все едно някой те изважда от ранна пролет и те поставя директно в отворена фурна“, разказва Джийсън.

Поли е трябвало да снима с палто от пера, което на камерата изглеждало фантастично, но реалността зад кадър била съвсем друга. „Бяхме сложили малък скрит вентилатор на гърба, а палтото и беше оставено възможно най-отворено, за да може изобщо да издържи. Реално под него тя беше почти без нищо, а районът беше отцепен за снимките. И въпреки всички тези мерки жегата беше толкова тежка, че непрекъснато следяхме дали не се обезводнява. Това беше един от най-трудните снимачни дни. Налагаше се да повтаряме дубли заради дребни детайли: движение на косата, посока на погледа, вятър, светлина, прашинка, които не стигаха в кадър.

Поли беше изключителен професионалист, но в един момент всички разбрахме, че трябва да мислим първо за хората, а после за перфектния кадър. Аз лично изпих толкова вода, колкото сигурно не съм пил през целия си живот. Бутилките изчезваха буквално за минути. Вече не си говорихме „Искаш ли вода?“, а „Колко води изпи?!“. Там бяхме и истинска атракция за местните. Районът е по-консервативен, много от жените са с традиционно забраждане, а появата на снимачен екип, камери, осветление и Поли Генова в сутрешния тоалет естествено събираше погледи. Хората снимаха, махаха, наблюдаваха ни с любопитство. В един момент имах усещането, че ние снимаме видеоклип, а те снимат документален филм за това как някакви странни хора са дошли от България и се опитват да правят изкуство на 56 градуса“, продължава режисьорът.