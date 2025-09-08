Ванеса от „Биг Брадър“ се омъжи! (ФОТО)

Финалистката последния от сезон на култовото риалити "Биг брадър" - Ванеса Георгиева, сключи граждански брак и публикува щастливи кадри в социалните мрежи, на които сияе.

В ръцете си държи удостоверението за брак и с усмивка, която прелива от щастие, обяви на последователите си: „Вече съм г-жа!". Любовта й с Генко Цветанов е запечатана във вечността, а феновете не крият възторга си от щастливата новина.

По време на престоя си в къщата на „Биг брадър" Ванеса сподели, че е обвързана, но не разкри името на партньора си. Това предизвика истински слухове и спекулации сред съквартирантите и зрителите, особено заради близкото й приятелство с младия милионер Георги Трифонов. Много от тях започнаха да подозират, че между двамата се крие нещо повече от приятелство. Ванеса и Гого обаче неведнъж подчертаха, че са само приятели и че тяхната връзка е чисто дружеска, пише "България Днес".

Ситуацията предизвика и реакцията на дългогодишната приятелка на Гого, Анджела, която публично увери, че любовта им е стабилна и изпълнена с доверие. Тя благодари на своя любим за подкрепата и подчерта, че именно взаимното доверие е най-ценното в отношенията им. Така изглежда, че и двете двойки са щастливи.

Докато Гого и Анджела отпразнуваха три години обич в края на август, Ванеса направи своя голям ден още по-запомнящ се, като избра къса розова рокличка с мъниста и шикозни слънчеви очила. Тя разходи тоалета си по центъра на София, гордо държейки брачната хартийка. В сърцето на столицата брадърката сподели радостта си със света, а усмивката й на снимките казваше повече от всякакви думи истинско щастие и вълнение от новия етап В живота й.