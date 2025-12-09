Ванга: НЛО идва през 2026 г. с кораб на спортно събитие

Извънземните най-накрая ще дойдат на Земята през 2026 година. Това предсказание се приписва на българската пророчица Ванга, пише британското издание "Дейли Стар".

Според медията на Острова гадателката е предрекла няколко големи събития догодина и хората са в трепетно очакване да видят дали ще се случат.

"Според тълкуванията на онлайн форуми и ентусиасти едно от пророчествата на Баба Ванга за 2026 г. предполага, че най-накрая ще получим директен контакт с неидентифицирана цивилизация. Очевидно те ще пристигнат на Земята с голям кораб по време на голямо спортно събитие. Тя също така намекна за потенциалното изследване на други планети, включително Венера", пише в обширна статия "Дейли Стар". Оттам припомнят, че на Ванга се приписват предсказания за смъртта на лейди Даяна, опустошителни стихии по света, атентатите на 11 септември в САЩ и избора на Барак Обама за американски президент.

На Ванга често са й приписвани глобални предсказания

"Най-тревожната прогноза за 2026 г. предполага, че се насочваме към период, белязан от глобални конфликти. Това ще бъде годината, в която обществото ще осъзнае, че сме стигнали "твърде далеч" с технологичния прогрес, оставяйки ни в решаваща повратна точка. Експертите също така смятат, че Ванга е намеквала за възможността за трета световна война, което е доста обезсърчително предсказание, като се има предвид, че Путин наскоро заяви, че "войната срещу Европа е неизбежна". В един малък положителен момент обаче Ванга се въздържа от споменаване на ядрени оръжия или оръжия за масово унищожение", пише още британското издание.

Сред другите посочени предсказания за догодина на пророчицата от Рупите е, че хората ще развият телепатични способности за целите на комуникацията.

Догодина има две големи спортни събития - зимна олимпиада и световно първенство по футбол. Така че, ако извънземните ще идват, трябва да е на някое от двете събития.

От друга страна, всички свързани с пророчицата са категорични, че тя никога не е правила прогнози с точна дата. Тези, които й бяха приписвани миналата година, тази не се се сбъднаха.