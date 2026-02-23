Родни звезди СКОЧИХА на сметките за ток! Диона, Сано БЕСНИ заради двойните суми

„Вече работим само за да си платим тока! Не знам дали е от измами покрай еврото, от закръгляне или от някакви нови схеми, но сметката ми e двойна спрямо декември. Това е абсурд!"

С тези думи и поредица от изригвания в социалните мрежи фолкпевицата Диона възнегодува от високата фактура за ток, която е получила.

„Някой може ли да ми обясни как при еднакво потребление сумата скача така изведнъж? Всички сме се превърнали в роби на битовите сметки“, допълва Диона, като превръща поста си в един от най-харесваните на страницата си. Стотици нейни последователи също споделиха фактурите от своите завишени суми.

Темата за изненадващите сметки за електроенергия, които стотици семейства получиха, традиционно болезнена за българина, този път придоби мащабите на национална криза, обединявайки попфолк звезди, естрадни певци, актьори и влогъри в общ фронт срещу необоснования скок на цените. Преминаването към новата валута - еврото, което се очакваше да бъде стресово, всъщност премина гладко, неочакваните аномалии в сметките за енергия обаче предизвикаха безпрецедентна вълна от недоволство.

Емблематичен например стана случаят на Катя и Здравко от дует „Ритон“. Тяхната сметка за отопление на имота им надхвърли 2000 лева (около 1022 евро), което предизвика Здравко да скочи с остър коментар в социалните мрежи. Той определи цифрите като „абсурдни" и директно посочи нуждата от проверка на софтуерните системи на енергийните дружества, подозирайки грешка в алгоритмите, които изчисляват потреблението.

Тази теза за „софтуерна аномалия" или изкуствено надуване бе подкрепена и актьора Александър Сано. Неговото семейство получи януарска сметка от 700 евро - сума, която е повече от война спрямо предишната им, която е от 300 лева. Сано подчерта абсурда на ситуацията, обяснявайки, че през отчетния период семейството му почти не е било у дома: „Бях 5-6 дни на снимки в Боровец, жена ми беше в провинцията, а зимата е по-мека от предишните. Някой май си реве за бунт“, заяви той, изразявайки готовност за организиране на законни протести срещу монополите, каквито имаше и предишни зими.

Подобно „математическо съвпадение" забеляза и операторът Радослав Гочев, син на продуцента Димитър Гочев. Той и съпругата му Мона установиха, че тяхната сметка е „точно, ама точно два пъти по-висока" за четиричленното им домакинство. Тази повторяемост на „двойните и тройните суми" стана повод за сериозни съмнения в коректността на енергоразпределителните дружества, пише "България Днес".

Към дебата се включи и най-популярният български ютюбър Слави Панайотов-Клашъра. Със своя аналитичен подход той показа, че проблемът не е само битов. Сметката за неговия офис в Пловдив е скочила от 60 евро на 156 евро за месец. Слави обърна внимание на липсата на прозрачност: „Уж има електромери, уж всичко се засича, но усещането за неяснота остава. Дори в дома ми сметката е с 10% по-висока, въпреки не бяхме извън града за 10 дни", казва Слави.

"Ох, да ви кажа, мен повече ме притеснява войната и като цяло войните, които се водят или сме пред тях, отколкото цените на тока и еврото. Да, трудно е, но колкото толкова", каза композиторът Стефан Димов. "Бащата“ на "Тоника" изрази тревога от „новия световен ред“, налаган чрез конфликти, и от ескалацията на насилието в ежедневието. За него по-страшно от високата сметка за ток е загубата на човешки живот и моралната деградация на обществото ни.