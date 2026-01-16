Възкръсналият Лазар в "Мамник" върти любов с актриса (Снимки)

Актьорът Гринго-Богдан от сериала "Мамник" има връзка с хубавата Мария, научи "България Днес".

Младежът, който в лентата влиза в ролята на възкръсналия от мъртвите Лазар, е гадже с 27-годишна брюнетка, която също като него е актриса. Двамата споделят страстта си към пътуванията и морето и споделят щастието си публично със снимки в социалните мрежи.

Гринго-Богдан и Мария обожават морето

"Но има ли значение, когато светът се гледа с четири очи и радостта е двойно по-богата, а мъката наполовин горчи...", пише Мария Манолова за любимия си мъж, който е кръстен на двамата си дядовци - Григор и Богдан.

Двамата имат страстна връзка

"Не мога да повярвам от какво бях част и с какви хора, до лудост влюбени в професията си, се запознах и работих. Благодаря ви за доверието, уроците и примера, който ми дадохте, а именно: когато си с правилните хора и имаш непоклатима цел - невъзможното става възможно, невидимото - видимо, а мечтите - реалност", казва Григоров за работата си в "Мамник".

През 2021 г. Гринго-Богдан завършва специалност "Актьорство за драматичен театър" в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" в класа на проф. Пламен Марков. Дебютира на професионална сцена година по-късно в ролята на Грегор в "Експлозивна комедия за големия взрив" от Александър Секулов с режисьор Пламен Марков. През 2022-а става част от трупата на Драматичен театър "Никола Вапцаров" - Благоевград, където участва в спектаклите "Момчето от последния чин", "Комедия за тенори", "Преображението" и "Метаморфози".

От 2024 г. Григоров вече е част от трупата на Театър "София" и имате възможност да го гледате в ролята на Брик в спектакъла "Котка върху горещ ламаринен покрив" от Тенеси Уилямс с режисьор Стайко Мурджев.

Половинката му Мария, която е родом от Бургас, първо завършва Национално училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров", впоследствие и НАТФИЗ, като е част от випуск 2021 г. В момента е част от трупата на Драматичен театър "Стефан Киров" в Сливен, като може да бъде гледана в постановките "Боряна" и "Любов, любов... за жена ми".

Манолова е не само красива, но и талантлива актриса

Гринго-Богдан е баджанак с Ергена от първия сезон на телевизионното риалити Виктор Стоянов. Преди около петилетка назад във времето актьорът имаше връзка с актрисата Поли Недкова, която в момента е обвързана с Виктор. По време на отношенията си Гринго-Богдан и Поли пускаха видеа заедно в Ютуб, които и към днешна дата могат да бъдат гледани.

Актьорът по време на връзката си с Поли Недкова

Виктор Стоянов

Талантливият актьор е популярен в онлайн пространството и с музикалната си кариера - подвизава се като рапър с псевдонима GR!NGOD и има десетки парчета с клипове. Артистът често реди рими, в които атакува чалгата и открито показва неприязън към кръшния музикален жанр. В текстовете му може да открием и имената на популярни родни личности. Ето и част от римите му:

"С 300 карам, с една ръка ги барам, пускам й мухата, тя ми скача като жаба. А, кво стана - изяде ми банана";

"Искам концерт със Софка и Лили Иванова";

"Стенд ъп комеди с Божинката и в "Господари на ефира" под адреналинката";

"Божинката номиниран за Нобелова награда за мир";

"Обещай ми да пазиш децата от поп фолк";

"Какъв ще бъдеш, когато имаш всичко - голем софийски чичко".

Кадър от клип на GR!NGOD

В шарения си живот Гринго-Богдан се занимава и със спорт - като дете тренира първо спортна гимнастика, а впоследствие и футбол. Но в гимназията се отказва и се насочва към актьорството, за да достигне до един от върховете си с участието в мистичния сериал "Мамник", който се излъчва по БНТ.

"Лазар е смел и решителен, но вътрешните му страхове могат да се окажат по-опасни от самата тъмнина", описват от продукцията героя на Григоров.

Зловредно същество без видима форма

Мамникът е описван като зловредно свръхестествено същество, свързано най-често с болести, нещастия и внезапна смърт, особено при деца и добитък. Смята се за един от най-опасните и коварни демонични образи в народните вярвания. Обикновено няма собствена видима форма и се вселявa в предмети или явления - най-често в сянка, вятър, мъгла, пепел, прах или дим. Понякога е описван като невидим дух, който се усеща чрез студ, страх или внезапно неразположение.

Според народните вярвания мамник може да възникне от непогребано или некръстено дете, нечисто раждане, зла магия или проклятие, както и от силно натрупана човешка мъка или неправда.

Причинява болести, особено внезапни и необясними, и най-често напада деца, жени и животни.