Великден без задръжки: Мис България почти без дрехи подпали СПА-то (СНИМКА HOT!)

Докато повечето родни звезди позираха с боядисани яйца и козунаци, Мис България 2020 Венцислава Тафкова избра да отбележи празника… по свой си начин.

Пловдивската красавица сподели кадри от луксозно СПА сред природата, но един от тях определено измести вниманието от всичко останало. На снимката Тафкова е обърнала гръб към камерата, оставяйки съвсем малко на въображението – и напълно достатъчно, за да подпали коментарите, пише мъжкото издание Mister.bg.

Провокация или просто добро настроение по празниците – всеки решава сам.

Не за първи път Тафкова играе на ръба между провокацията и стила… и явно добре знае докъде може да си позволи да стигне.

Любопитното е, че докато поддържа подобно присъствие в мрежата, Тафкова постепенно измества фокуса и към музиката. След дебюта си със „Совалката“, който събра сериозен интерес онлайн, брюнетката вече подготвя и следващото си парче, което се очаква да излезе съвсем скоро.

Дали провокацията е част от стратегията около новия проект или просто начин да държи вниманието върху себе си – остава да видим. Но едно е сигурно: Тафкова не разчита само на корона.

Докато едни празнуват тихо и традиционно, други явно предпочитат да го правят по-шумно. А Тафкова, както изглежда, вече добре знае как да остане в центъра на разговора.