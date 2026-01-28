Венцислава Тафкова готви нов хит с нов нос и ново гадже! (ФОТО)

Нова година, нов хит, нов нос, ново гадже! Този късмет явно е изтеглила от новогодишната баница изгряващата фолк звезда Венцислава Тафкова. Първата носителката на короната „Мис България“, избрала да се преквалифицира в певица, пусна кадър от музикално студио, където очевидно подготвя следващия си хит, писа Intrigi.bg.

Вниманието на феновете обаче веднага бе привлечено от новата придобивка на Венцислава – а именно тунинговано носле като на колежката й Преслава. Клъцнато, чипо и перфектно оформено, то значително променя визията на Тафкова.

По всичко личи, че следващата песен ще е гръмка и с много изненади, щом специално за проекта пловдивската миска е решила да се префасонира.

И за да е пълна картинката, красавицата се похвали и с огромен букет от алено червени рози – жест, който със сигурност не е само приятелски. Явно освен нов, нос, певицата има и ново гадже, което я засипва с романтични подаръци.

Още преди месец изпълнителката на „Совалката“ даде заявка за нов хит, с който ще преобърне представите за себе си пред своите почитатели.

„Очаквайте неочакваното“, обеща Венцислава.