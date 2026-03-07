Веселин Маринов предрече: Иво Димчев ще спечели „Капките“

Колкото и противоречив да е образът му в медиите, Иво Димчев безспорно е един от най-големите таланти, стъпвали на сцената на „Като две капки вода“.

Ексцентричен и нестандартен, той умело влиза във всяка роля - от мъжкаря Том Джоунс до малката богиня на Франция Едит Пиаф, че и до легендата на естрадата Емил Димитров. Имитациите му са абсолютно 1:1 - изпипани до детайл с всяка мимика, жест и тоналност на гласа на героите. За трети пореден лайф в понеделник Димчев изправи публиката на крака, както и журито, което трудно сдържа емоциите си. Сред оценяващите е големият Веселин Маринов, който още с първите епизоди на предаването вече предусеща бъдещия победител.

„Не искам да се заричам, но смятам, че Иво Димчев ще спечели! Просто е много трудолюбив човек“, изрази мнение пред „България Днес“ любимецът на народа.

Веско е очарован от тазгодишния подбор на имитатори в „Капките“, който по негови думи е най-силният до момента.

„Всичко е толкова непредвидимо и красиво! Виждате, в първия кръг дръпнаха напред едни изпълнители, после тези от последните места отидеха начело. Много е важен подборът на песен. Ето, на Дънди му се пада два пъти отвратителен избор. Смятам, че когато едно парче е популярно и обичано, то помага на изпълнителите. Надявам се участниците да имат късмет и да стават още по-добри, за да радват зрителите“, позитивен е Маринов, който вече 45 години се раздава за многобройните си почитатели.