Кремена Халваджиян отсече: 8 март е соцпразник!

„Ако трябва първосигнално да отговоря, за мен 8 март е много соцпразник. Иначе изпитвам уважение към този ден, защото за мен той е празник на майката.“ Това каза за „България Днес“ стилистката Кремена Халваджиян, която признава обаче, че я радва фактът, че внуците в дома ѝ се радват и с нетърпение очакват 8 март.

„Обичам да получавам цветя и подаръци, но аз съм жената, която получава най-много цветя, защото съпругът ми не пропуска нито празник, нито делник, в който да ми подари цветя. Изтъркано ще ви прозвучи, но уважението към жените трябва да се случва и да се показва всеки ден“, убедена е русокосата красавица.

По думите ѝ обаче синът ѝ Бебо рядко се сеща да ѝ подарява цветя. „Той не е много по тези неща, той е традиционалист, но у дома повече се цени Цветница, когато аз имам имен ден, и тогава синът ми не пропуска да ми подари букет“, разказва Кремена Халваджиян.

Тя споделя още, че в момента със съпруга ѝ са на обиколка в Северна Италия. „В района около Венеция сме“, издава красавицата и признава, че с годините вижда промяна в региона, където е живяла заедно със съпруга си веднага след демократичните промени у нас.

„Има емигранти, но не чак толкова много, колкото в големите градове на Италия. Промяната обаче е осезаема, въпреки че тук е по-запазено, по-чисто и по-спокойно“, откровена е майката на оператора Бебо Халваджиян.

Кремена разказва, че познава Северна Италия отлично и знае закътани градчета и селца, които са останали почти непокътнати от времето. „В тези населени места ние намираме пристан и се чувстваме като в старата Италия, която познаваме и обичаме. Истината е, че с Маги често си говорим, че тук се чувстваме повече у дома, отколкото в България, което е жалко. В Италия е по-спокойно – тук се потапяме поне в един нормален свят, караме по хубави асфалтирани улици, срещаме нормални и приветливи хора. Вълчата агресия, която ни залива отвсякъде в България, я няма в Северна Италия. Това е толкова жалко“, признава още съпругата на Маги Халваджиян.