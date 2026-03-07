Даниел Върбанов на премиерата на "Вяра, надежда, любов": Мечтаех да съм гангстер!

"Мечтаех да съм гангстер. И сигурно щях да стана, ако бях на подходяща възраст през 90-те години."

Това признание направи на премиерата на новия сериал на Би Ти Ви "Вяра, надежда, любов" младият, но вече звезден актьор Даниел Върбанов. В тв сагата за столична АГ болница, развиваща се преди близо 30 години, той изпълнява ролята на Васил Стоев-Васо, бивш легионер от Френския легион. Върбанов, разбира се, уточни, че се шегува, споделяйки тази своя "мечта", но както казва народът, кажи нещо на майтап, за да ти повярват. Със сигурност обаче правенето на "равнис" по известни гангстерски фигури "по света и у нас" е помогнало на Даниел да изгради образа на героя си в една епоха, наситена с престъпления и пълен разпад на предишните ценности и затова наречена "бандитското десетилетие".

"Това време беше сложно, но смятам, че то до голяма степен ни е формирало. А в сценария има материал за още 25 филма", смята пък режисьорът на сериала Виктор Божинов. Той посочи пред "България Днес", че това негово разбиране споделя и главната сценаристка на поредицата Милена Фучеджиева, а резултатът от тази симбиоза е наистина впечатляващ, единодушни бяха и техните колеги, зрителите след премиерното представяне на първия епизод.

"Вяра, надежда, любов" е първото филмово участие на дългогодишната състезателка по художествена и естетическа гимнастика Ванеса Пеянкова. 24-годишната бивша грация изпълнява главната роля в сериала - на младата, всеотдайна и блестяща лекарка от Спешна помощ Маргарита Луканова, която не познава родителите си, защото на път за родилното бременната й майка и баща й стават жертви на автомобилен инцидент.

Младата актриса предизвика фурор на вечерта с разходката си по "червения килим", на която демонстрира пластика на топгимнастичка и съвършена фигура. По думите на Ванеса обаче тя почти никога не е имала досег с бебета и деца в "живия живот" преди сериала. "Но точно когато започна да ми се променя представата за живота - за семейство, деца и т.н., дойде и предложението за тази роля. Влязох в АГ отделението на "Майчин дом", срещнах се с акушер-гинеколози, за пръв път видях новородено, даже видях в момента как излиза. Рязко и бързо трябваше да се запозная с тях!", довери спортистката с диплома за актьорско майсторство от НАТФИЗ.

Феновете на българското кино и сериали обаче останаха разочаровани от липсата на мястото на събитието на някои популярни актьори с централни роли в тв поредицата. Не се появи Антоанета Добрева-Нети, която влиза с огромна професионална вещина под кожата на своята героиня - д-р Красимира Жекова, директор на екранната АГ болница. ВИП публиката запази аплодисментите си и за известната актриса Албена Павлова, изпълнителка във "Вяра, надежда, любов" на ролята на лаборантката Светла Стоянова, леля на д-р Луканова.

Почитателките на Пламен Димов, чийто герой Филип Константинов през деня е юрист в болницата, а нощем участва в гангстерски уреждания на сметки, също напразно очакваха да зърнат на премиерата любимия на Радина Кърджилова, но той, научи "България Днес" от екипа на тв сериала, се е намирал по същото време на сцената на Народния театър.

Ангажирани в театрални спектакли същата вечер, разбра още вестникът, били и Албена Павлова, и половинката на Дони.