Виолета Сиракова за УЖАСА в Дубай: Музика заглушаваше бомбите! (Снимки)

В началото имаше паника, гърмеше се през 10-15 минути, споделя дъщерята на Наско Сираков и Илиана Раева

Дъщерите на Наско Сираков и Илиана Раева - Славея и Виолета, се прибраха от Дубай, където бяха блокирани в последните дни. Направиха го в сряда с полет през Истанбул. Двете и семействата им бяха на почивка в емирството, когато започна военният конфликт в Близкия изток.

Виолета пред "България Днес" сподели, че в началото е имало паника. Постепенно нещата са се успокоили.

"Първия ден беше паника, страх, притеснения, започнаха гърмежите на обяд в събота - сподели тя. - Вечерта в 01,00 ч. се включиха на всички телефоните и запознаха да пищят. Чакаха ни хора пред хотелските стаи и ни заведоха през аварийните стълбища на хотела до рецепцията. Обясниха ни, че това е превантивна мярка. Но започна да се гърми през 1-2 минути. После ни отведоха в балната им зала. Обясниха ни, че няма проблем, че ракети не могат да достигнат до града, и да се приберем в стаите си, а който иска, ще го настанят на долните етажи. Ние се преместихме на първия етаж на хотела."

Виолета и съпругът й Георги бяха на почивка в Дубай

В неделя и понеделник се гърмяло през 10-15 минути.

"Но ОАЕ е толкова подредено, управлява се с такава дисциплина и спокойствие, че ти се пренастройваш - обясни Виолета. - А и хората сме толкова адаптивни, че на втория ден вече свикваш и започваш да приемаш всичко за нормално. Казаха ни да стоим на територията на хотела, но животът там си беше нормален. Закусваш отвън, ходиш на басейн, през цялото време имаше музика и правеха така, че да не чуваме гърмежите. Виждаш постоянното прелитане на самолети, чуваш глухо тътени от пресрещнати ракети и дронове. Виждаш ударени сгради от отломки и пушек. Но си спокоен."

Дъщерята на спортните ни легенди е очарована от Дубай и организацията им в тази тежка обстановка.

"Техния принц го приемат за божество. Той излиза в моловете, пиеше кафе в различни заведения. Ходи на свиждане на пострадалите. Дават изявления и казват всичко едно към едно на обществото. Пълна прозрачност", не крие впечатленията си Виолета.

Семейството е впечатлено от организацията в емирството

Тя споделя и кое е единственото отрицателно нещо на Дубай в тази ситуация.

"Единственият проблем там е, че няма нито едно бомбоубежище. И че всичко е построено с гледка 360 градуса с френски прозорци. Но мисля, че до една година ще поправят грешката си. Така беше и с канализацията - като се наводни Дубай след един обилен валеж, стартира изграждане на канализация", разкрива тя.