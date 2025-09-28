Веско Маринов вдига слънчева централа за 1,5 млн. лева

Любимият певец на Цветан Цветанов - Веселин Маринов, вече е част от така модерния напоследък бизнес със зелен енергия, установи проверка на „Уикенд”. Естрадният трубадур най-после е задвижил проекта си за строителство на фотоволтаична централа с мощност 1,5 мегавата, край родния си Полски Тръмбeш. Инвестицията е над 1,5 млн. лева. С тях трябва да се купят соларни панели, които да покрият десетки декари плодородна земя.

Милионната инвестиция се прави от името на фирма „ПВ Маринов”. В дружеството изпълнителят на десетки шлагери, които през годините просълзяват бабичките, е собственик на половината акции. Другите са на врачанският енергетик инж. Евгени Стефанов. Веско Маринов, който обича да се хвали, че неуморно обикаля села и паланки, за да изнася концерти, явно няма достатъчно спестявания, за да финансира своя дял от централата. За това и преди няколко месеца фирмата му е принудена да изтегли 510 000 евро кредит от банка.

Тъй като „ПВ Маринов” няма никакво имущество, освен наследствените ниви на Веско, бардът залага цялото си имане като допълнително обезпечение за връщането на парите. Условието на заема е парите да се усвоят до края на годината. За това от лятото специално наетите работници ударно редят соларните панели. Очаква се до няколко седмици централата да заработи. С нея и пълненето на фирмените сметки от продажба на произведения ток.

Най-после, защото на певецът му отне дълго ходене по мъките за да реализира проекта си. За издаването на всичките необходими разрешителни и лицензи, от безброй общински и държавни институции, трябваха цели 4 години. Вероятно, ако приятелят му Цветан Цветанов още бе фактор в ГЕРБ, чиновниците нямаш да са така мудни. На депутата от ГЕРБ и бивш вътрешен министър Младен Маринов му отне броени месеци. Както „Уикенд” първи писа, сина на Маринов Младен-младши и съпругата Станислава наскоро пуснаха в действие огромна фотоволтаична централа за 4 милиона евро в поморийското село Бата. Вероятно е случайно, но централата на семейство Маринови стана една от малкото успели да се доредят до европейско финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост. С одобрените през април тази година от Министерството на енергетиката 15 млн. лева субсидия ще се купят батерии, който да съхраняват добитата енергия. Идеята е проста, но много печеливша. А с гранта от ЕС още повече.

Заради нароилите се стотици фотоволтаични централи, често в часовете между 8 и 15 борсовата цена на тока е между 20 и 30 лева за мегават. Има дори периоди, когато е отрицателна. В такива случаи собствениците на солари работят на загуба. Единствената алтернатива е да се купят батерии, които могат да отдават ток, след като залезе слънцето. Тогава, заради изкуствено наложените въглеродни квоти на ТЕЦ-овете, цената на енергията е между 300 и 500 лева на мегават. Идеално време за продажба на тока от батериите на семейство Маринови. Шанс, който изпълнителят на „Нашата полиция ни пази” няма.