Вежди Рашидов започва да рисува Лили: Много я обичам, винаги съм я обичал

Стартирам, щом приключа текущите ангажименти, портретът може би ще е готов до декември, за рождения ден на художника

Лили Иванова е късметлийка. Съвсем скоро бившият министър на културата Вежди Рашидов ще започне да рисува портрета й, който смята да завърши през декември за рождения си ден.

"Почвам да творя, само да приключа с ангажименти, които съм поел преди време. Едно по едно и без да се бърза, стават нещата. Винаги много й се възхищавам, тя е феномен за България." Това каза големият художник и скулптор пред "България Днес", като уточни, че вече е събрал няколко фотографии на Лили Иванова, от които ще направи "красив портрет, който да й остане за спомен".

"Тепърва предстои уточняване как да бъде пресъздаден този проект. Иска ми се и Лили да хареса снимката, от която ще рисувам. Много я обичам, винаги съм я обичал и това няма да се промени. Лили е много голяма", уточни Вежди.

През май миналата година Рашидов подари на знаменитата певица една от 60-те маски на Бетовен, които тази година представи на изложба.

"Ние сме стари приятели с Лили и се чухме преди време по телефона. Тя беше видяла маските на изложбата и много желаеше да притежава една от тях. Искаше да си я купи, но аз реших, че трябва да й я подаря", призна той.

Художникът уточни, че певицата няма нищо от него и затова я зарадвал. "С портрета на Лили искам да има хубав спомен от мен", умилява се големият ни художник.

Преди три години Вежди подари на изпълнителката свой акварел "Бяло цвете" за рождения й ден. "Тя е ненадмината, Бог я е надарил с невероятен глас, недостижима е, цели поколения пеят песните й, истинско явление в музикалния ни живот. Нашето приятелство е истинско и искрено, то се роди преди много години и е силно и до днес", казва художникът.

Години наред певицата има забележителна колекция от картини в дома си. Макар да не ходи по изложби, тя може да се похвали с вернисажи, на които да завиди и най-ревностният колекционер. Наред с платната на Светлин Русев, Борис Димовски, Стоян Илиев, Никола Манев висят и много портрети на звездата, рисувани от известни живописци. Те са навсякъде и са толкова много, че неизбежно внушават, че Лили е обсебена от собствения си лик. Най-ценен е неин портрет, рисуван от Златю Бояджиев през 1973 г. Друго произведение, на което собственият й лик е изобразен като Мона Лиза, е гордост за певицата. Картината е рисувана от художника Христо Манушков от село Тетово през 1973 г. В трапезарията на певицата пък е окачен неин гол лик, рисуван от Стоян Илиев.

Вчера вечерта Лили Иванова организира благотворителен концерт в "Арена 8888" с участието на Съюза на артистите в България.