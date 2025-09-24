Виктор от „Биг Брадър“ и Яница от „Хелс Китчън“ влизат в новото риалити „Къде е златото?“

Ново риалити тръгва в онлайн пространството! Състезанието с игри, стратегии и тайни е озаглавено „Къде е златото?“ и в него 14 участници ще търсят ценния благороден метал. Водещ е актьорът Ивайло Захариев, а сред риалити героите има доста познати лица. Зрителите ще видят Виктор Ангелов от „Биг Брадър“, Теа Добрева от „Ергенът“ и „Диви и красиви“, както и Яница Владова от „Хелс Китчън“. В битка за голямата награда влизат още спортисти, адвокат, актриса и собственик на заложни къщи.

„Къде е златото?“ е напълно нов формат за България. По всичко личи, че онлайн територията става любима за продуцентите, които не са намерили място в националните телевизии и пробват да спечелят зрителите с най-различни проекти като „Къщата на инфлуенсърите“ и „Мистър Кеш“.

Някои вече имат по няколко сезона, други пък се преместиха от интернет в национален ефир, какъвто е случаят с „Диви и красиви“. Романтичното риалити вървеше онлайн, а тази година се излъчваше по Нова телевизия.