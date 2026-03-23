Виктор Стоянов все пак намери любовта покрай „Ергенът“! С Поли Недкова все по-влюбени

Вече повече от година победителят в първото издание на шоуто „Ергенът" – Виктор Стоянов, има връзка с актрисата Поли Недкова и даже живеят заедно. Двамата не афишират отношенията си, но пък и не ги крият, откакто се обявиха като двойка в началото на миналото лято. Тя е позната с ролите си в сериалите, „Скъпи наследници" и „Съни бийч" по Би Ти Ви, както и в театъра.

Поли, която преди време водеше рубрика в предаването ,,Преди обед" в същата медия, е известна и в социалните мрежи, където създава видеа, в които разглежда любопитни и актуални теми. И тъй като е доста популярна онлайн, Поли припечелва и като рекламира различни продукти. Също като Виктор. Двамата се запознали тъкмо покрай тези си ангажименти.

Така, противно очакванията и на самия бивш състезател по гребане, участието му в риалитито на Би Ти Ви все пак го срещна с любовта. Виктор се прослави с участието си в първия сезон на „Ергенът" и прибави към многото си професионални занимания и т.нар. инфлуенсърство, което пък го срещна с настоящата му половинка.

А в "Ергенът" той се осмелил да участва, поощрен от майка си Росица. Тя го убедила да се в включи в риалитито. Бившият спортист се колебаел дали да приеме поканата да е първият „Ерген", заради промените, свързани с това решение. Освен известност, за чиито реални мащаби той си дал сметка чак по-късно, той трябвало да напусне работата си като мениджър на столична фитнес зала.

Виктор Стоянов е пробвал в различни професии, откакто се отказал от гребането. Той е работил и като барман, и като монтажист на телекомуникационно оборудване, карал е и курс за операторско майсторство, като и днес продължава да се развива, самоусъвършенства и да търси нови възможности. Запазил е и връзката със спорта чрез чести тренировки. Затова и харесвал позицията си на мениджър на фитнес зала, пише "Минаха години".

Професионалните му търсения започнали, когато преодолял трудния период, настъпил, след като напуснал професионалния спорт. Виктор, който бил състезател по гребане и имал доста постижения, живеел ден за ден в продължение на година. Не знаел как да продължи, защото до този момент целият му живот бил подчинен на гребането.

Той се състезавал от дете Виктор е бил и най-младият национален състезател по гребане. Представял си да продължи със спорта, докато нелеп инцидент по време на тренировка на лагер не променил плановете му. Виктор, който тогава бил на 17 години, получил контузия на прешлен. Претърпял операция на гръбначния стълб, като лекарите му дали надежда, че може да поднови спортната си кариера. Стига да се пази в продължение на 8 месеца, да не вдига тежко, да не се натоварва. Виктор обаче нямал търпение и на третия месец след интервенцията влязъл във фитнес зала, а на петия - в лодката. Натоварването усложнило състоянието му и Виктор бил принуден да се откаже от гребането. След дългия период, в който се бил затворил в себе си, бившият спортист в крайна сметка осъзнал, че трябва да продължи напред. Направил го с подкрепата на семейството и приятелите си.

„Търсех нещо, което да ми даде искра. Нямаше как да се откъсна от спорта, той е начин на живот за мен затова се върнах във фитнеса", споделял е Виктор, като е допълвал, че във фитнеса намерил утеха.

Това е вторият труден период в живота му, след развода на родителите му. Виктор, който има двама братя, бил малък, когато разбрал, че майка му Росица и баща му Стоян са решили да сложат край на брака си

"Беше ми много тежко. Дотогава вярвах, че всичко е прекрасно в нашето семейство", споделял е Виктор. Той мислел, че семейството му е сплотено, въпреки че баща му често пътувал по работа. Така че бил в шок, когато научил за задаващия се развод. „Почувствах се излъган", казвал е първият „Ерген".

Въпреки разрива, съхранили доверието, уважението и обичта помежду си. Виктор, както и братята му, продължават да имат силна връзка с родителите си. Той е казвал за майка си Росица, че му давала спокойствие и знаел, че може да разчита на нея. Тя го подкрепяла, без значение дали е прав, или не. „Но и никога не ми спестява мнението си", споделял е Виктор с усмивка, като е допълвал, че е чувал и критика от майка си. Росица е любяща и подкрепяща, но и винаги е давала свобода на момчетата си.

Не харесвала майките, които обсебвали синовете си. Така че целенасочено ги учела на самостоятелност, а когато пораснали, не се бъркала в избора им, нито изисквала постоянното им внимание. Отгледала синовете си, учейки ги, че всеки трябва сам да намери своя път и да научи житейските си уроци. А не да съди за живота и всичко, свързано с него, черпейки от чужд опит, включително и от нейния. Самата тя пък никога не ги притеснявала със свои проблеми. Опитвала се да им бъде пример за това как да се справяш сам.

Виктор имал силна връзка и с баща си Стоян, когото е описвал като силен характер, почти безкомпромисен, когато е сигурен в преценката си.

Трудно можело да промениш мнението му. Голям инат е и Виктор. Затова с годините той се научил да не спори с баща си. Когато се случело да са на различно мнение, Виктор бързал да смени темата, за да избегнат спора. Въпреки различията им, разговорите им са му все така важни. Виктор знае, че баща му винаги ще му даде правилния съвет. Това винаги е подхранвало увереността на бившия спортист, когато му е предстояла важна стъпка в професионален план.