Виктория Петрова омъжена тайно

Виктория Петрова май се е омъжила тайно, шушука се упорито по коридорите на Би Ти Ви. Звездата от вечерната емисия на новините в телевизията в последно време непрекъснато е засичана с непознат мъж. Той изглеждал доста състоятелен, често я взимал от работа, били забелязвани заедно и на вечеря в скъп ресторант близо до НДК. Вики обаче не обелвала и дума за въпросния господин.

Че Виктория Петрова има нов мъж до себе си, се заговори преди няколко месеца. Тогава водещата на новините беше засечена пред Малкото НДК, където се помещава телевизията, в компанията на тайнствен господин. Кой е той, тя така и не обясни, но оттогава колегите й я наблюдават под лупа. До „Уикенд” достигнаха слухове, че в последно време въпросният мъж често я чакал след работа. Малко след 8 часа вечерта, когато централната новинарска емисия приключва, той я взимал със скъпия си автомобил и заедно се отправяли към едно от любимите места на родния хайлайф. Става въпрос за луксозен рибен ресторант, който се помещава в скъп хотел в близост до НДК. Двойката често го посещавала, като винаги избирала маса за двама. Отдалеч си личало, че става въпрос за прясно влюбени хора, които предпочитат да вечерят сами, вместо с компания, понеже отношенията им все още не са помрачени от битовизмите в дългите бракове.

Шушука се, че този път, за разлика от обикновено, не става въпрос за обикновена връзка на тв звездата, а за наскоро сключен брак, който водещата от суеверие се опитва да крие. След като през 2008г. сватбата й с оператора Добромир Иванов беше широко отразена във всички медии, но бракът бързо се разпадна заради изневяра от страна на младоженеца, Вики била станала много предпазлива в афиширането на своите връзки, твърдят запознати. Затова този път тя предпочитала всичко в личния й живот да се случва тихо и да остане в тайна възможно най-дълго. Не си позволявала дори да носи венчална халка в работата си от страх, че може да я урочасат. Въпреки това обаче всички подозирали, че се случва нещо много хубаво в живота й, защото щастието й личало – била много по-усмихната от обикновено, изглеждала по-спокойна и мила с колегите си.

Преди въпросния мистериозен джентълмен Виктория с години живееше с бившия спортен министър Красен Кралев. Преди него тя имаше сравнително кратка връзка с колегата си от спортната редакция Петър Бакърджиев. След раздялата им той се ожени за бившата Мис България Гергана Гунчева, а тя се запозна с Кралев. Бракът на Петрова с Добромир Иванова беше сключен и се разпадна връзката й с Бакърджиев.