Вижте как Мис България върти гюбеци на масата! Видеото стана вайръл

Каролина Церовска
1617
Видео как Мис България 2020 Венцислава Тафкова върти луди кючеци, качена на масата, обикаля от два дни социалните мрежи и предизвиква вайръл реакции от страна на феновете, пише таблоидът Show.bg.

Клипът е заснет по време на рождения ден на популярния коафьор Емилио Стефано и споделен от гости на голямото парти. Докато фолк певицата Софи Маринова вие глас на парчето „Капучина“, пловдивската моделка върти снага, качена на масата пред всички присъстващи.

„Мис България Венцислава Тафкова!“, поздравява я на микрофона и певицата Ивана, докато носителката на титлата върти гюбеци.

Видеото се върти в мрежите от вчера и предизвика бурни коментари заради статута на пловдивчанката. „Откога лицата на „Мис България“ започнаха да друсат кючеци. Не трябваше ли да са концентрирани върху каузите си“, възмущават се фенове.

„Забравяте, че Венцислава също е в този бранш, така че не виждам нищо нередно“, репликират други.

Факт е, че още миналата година миската обяви амбициите си да стане фолк певица и вече има първи издаден хит - „Совалката“.

Съдейки по видеото, видимо гостите се забавляват и очевидно няма разделение между младите изпълнители и утвърдените имена. А сценичното поведение на Венцислава говори, че скоро ще я видим на клубни участия във вихъра на купона.

 

