Владо Карамазов захапа дъщерята на Вергов: Несериозна е, чудно ми е как стана актриса, че и певица

Актьорът Владо Карамазов направи откровен коментар за дъщерята на своя колега Юлиан Вергов – младата актриса и певица Алена Вергова. Той я познава още от дете и разказа за съмненията около избора ѝ и неочаквания ѝ артистичен път. „Ако някой ми беше казал преди години, че ще стане актриса, певица и какво ли още не, никога нямаше да повярвам! Просто беше много несериозна и не ѝ се занимаваше!” изказа се водещият на предаването „Трейтърс”

Владо сподели още, че като по-малка Алена искала да се занимава с изобразително изкуство, вземала и уроци по рисуване, в които семейството ѝ инвестирало сериозни суми. „Има една история, която помня. Беше вече тийнейджърка. Ходеше на уроци по рисуване, щеше художник да става... Даваха се маса пари за уроци. На морето сме и тя трябва да рисува – упражнения. Мързеше я обаче, не искаше и баща й много се караше”, спомня си Карамазов. Той описва момента на напрежение между Вергов и щерка му по време на ваканцията им, когато става ясно, че детето вече няма желание да следва тази посока. След това идва директният разговор, който променя всичко: „Попитах я защо симулира и защо не каже, че това не е нейното. Отвърна, че не може да си признае, защото баща й ще й се сърди”.

Обратът идва неочаквано на импровизиран лагерен концерт, където Алена за първи път показва вокалните си умения. „По това време децата на къмпинга си направиха концерт и тя пя много добре. За мен това беше голяма изненада, но тъй като малката си беше развей-прах, никой не възприе тази нейна изява като нещо сериозно, което може ще се развие”, припомни си Карамазов. Той не пропусна да поздрави Алена за новата й песен: „Ето я сега: актриса в театъра на Армията, певица с нова песен, участва в каузи, май е и ди джей. Ти къде го чукаш, то къде се пука”

Днес наследницата на Вергов вече е част от трупата на театър „Българска армия”. След като завършва НАТФИЗ, паралелно се опитва да развива и музикална кариера. Казва, че новият ѝ сингъл „Още” е лична изповед за любов, загуба и израстване. „От неприятните случки и истории винаги излизат най-смислените текстове. Не трябва да позволяваме на никого да определя собственото ни щастие”, споделя тя.

В свои интервюта младата актриса признава, че първите стъпки на сцена не са били никак лесни за нея, особено пред погледа на баща й. В началото той не я подкрепил в желанието да стане актриса, но после склонил. „Преди се притеснявах ужасно, когато той ме гледа”, твърди Алена, но добавя, че с времето този страх е изчезнал. Сега двамата вече говорят като колеги – понякога с професионални забележки от стана на Юлиан, но без натрапване.

Любопитна е и динамиката в отношенията им. Вергов, макар че е един от най-известните български актьори, рядко дава на щерка си непоискани съвети. Когато го прави, е по-скоро като внимателен наблюдател, отколкото като строг родител.

Алена определя актьорството като своя основен път, а музиката – като допълнителна, но важна част от себеизразяването. Казва, че текстът към новата й песен има автобиографичен елемент. Тя е създадена през лятото на 2025 г. на къмпинг „Арапя”. Артистичната блондинка работи по музиката в продължение на часове край морето, вдъхновена от лични преживявания и вътрешни състояния.

Интересна подробност е, че навремето Юлиан и Владо бяха неразделни. После разтуриха дружбата и не е ясно дали са успели да затоплят отношенията си. Дори и да са, едва ли някога отново ще станат близки, както преди.

Дълги години Вергов, Карамазов и колегата им Захари Бахаров бяха успешно театрално трио, имаха и продуцентска компания „Трите мечки”, като сами продуцираха свои спектакли. В един момент обаче пътищата им като приятели се разделиха. Вергов и Бахаров изцяло се посветиха на театъра, а Карамазов все по-рядко приема роли в нови спектакли и се занимава активно с фотография.