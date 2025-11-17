Врачка предсказала на Богдана Карадочева, че ще остане стара мома

Майката на Богдана Карадочева я кара да пее на първите митинги на СДС след 10 ноември. Родителката Надежда посрещнала с много надежда падането на Тодор Живков и зараждането на политическа опозиция в еднопартийна дотогава България. Няма как да е иначе - бащата на децата й Иван Карадочев умира в лагера „Слънчев бряг" край Ловеч. Арестуват го на 8 декември 1960 година, но певицата няма спомен от отвеждането му от милицията. Обвинен е, че е извършвал частна дейност като търговец на кожени палта, която е забранена с министерско постановление през 1958 година.

Въдворяването на Иван Карадочев в лагера край Ловеч е утвърдено със строго поверителна заповед №60 от 19 ноември 1960 г. на зам.-министъра на вътрешните работи ген. Мирчо Спасов. Петнадесет дни след като вкарват в концлагера, Карадочев, който бил диабетик, умира. Надежда се жени втори път за специалист по международно право, завършил във Франция преди 9 септември. Поради неблагонадеждния им произход, двамата с майката на Богдана можели да работят само като надомни работници - правели копчета и синджирчета.

„Майка ми е получавала писма за изселване. Не можеше да си намери работа. А вторият й съпруг също мина през лагерите", сподели Карадочева в последното си интервю. Затова и Надежда не пропускала шествие на СДС и чакала то да мине под прозорците й със синя кърпичка в ръка. „Идат моите хора", радвала се препатилата майка на Богдана. И на нея не й е било лесно - децата в училище й се подиграват като дъщеря на „враг на народа". Тогава Стефан Димитров, който също учи в нейното школо, застава до нея и я брани с обяснението, че той пък няма майка. Двамата се събират много по-късно, след като Карадочева вече два пъти е минала под венчило.

„В Стара Загора една врачка ми каза тържествено: „Момиче, внимавай, че ти е писано да останеш стара мома". Олеле! Бях на 18 години. Три пъти се жених, но съжалявам единствено, че никога не съм била булка в бяло", признава Богдана.

Първият й съпруг е Здравко Радоев музикантът, открил Лили Иванова.

„Бяхме от различни планети, карахме се за дребни неща. Работехме заедно, репетирахме, пътувахме. Напук на врачката от Стара Загора, бях на 19 години и не бях стара мома."

Следва любов, без брак, със Сашо Петрунов от „Сребърните гривни" - точно когато той се кани да се жени за друга. „Шантава връзка. Криехме се, защото още не бях разведена със Здравко. Той обаче беше разбрал и започна да подслушва телефона с някакви много сложни технически средства - жици под паркета, кабели, висящи от прозореца, които включват магнетофон с позвъняването на телефона. Разделихме се и със Сашо".

Втората й сватба е с Димитър Аврамов, син на Лъчезар Аврамов, министър на икономиката и секретар на ЦК на БКП. Него тя описва като „суров, затворен и авторитарен". Съпругата му обаче - актрисата Иванка Димитрова, била жена с класа. Освен хубава, била образована и интелигентна и двете запазват чудесни отношения дори след развода.

От Аврамов певицата има син, който носи името на дядо си и е режисьор. Баща му Димитър Аврамов е в първия екип на „Всяка неделя". Бракът между двамата не просъществува дълго и Лъчезар израства покрай втория съпруг на майка си – Стефан Димитров.

"Дядо ми казваше: ако искаш да забогатееш, ставай банкер", спомня си съветите на видния си родственик внукът. Въпреки това математиката не му била сила в училище и затова избира друго. "Не помня как точно съм решил да се занимавам с режисура. Даже майка ми имаше съвсем различни планове за мен", спомня си Аврамов. Богдана Карадочева се надявала той да замине в Англия, където да учи история на изкуствата или друга хуманитарна специалност. В крайна сметка синът й въобще не съжалява, че не е избрал чужбината, защото влиза в НАТФИЗ, където завършва кинорежисура. Започва работа по специалността си още когато е втори курс. С водещия на „Денят започва с култура" Димитър Стоянович са екип от 25 години насам. Заедно правят „Пътеводител на историческия стопаджия" през 2000 г. и от тогава работят съвместно по проекти, последният от които е документален филм за връщането на тленните останки на цар Фердинанд в България.