Яна Титова: Най-големият ми провал се оказа най-хубавото нещо в живота ми

„Най-големият ми провал се оказа най-хубавото нещо в живота ми.“

Когато била в 12-и клас, на Яна Титова ѝ откриват възли на гласните струни и така тя е принудена да се откаже от оперното пеене – мечта, за която се подготвяла още от 4-годишна възраст. Това признание режисьорката прави пред „България Днес“.

Днес Яна Титова, заедно с актрисата Алекс Сърчаджиева, обикаля страната и се среща с ученици, за да им покаже, че именно провалите в живота ни изграждат като хора. Инициативата е част от Националната социална кампания „Топ форма за начинаещи“, вдъхновена от новата ѝ комедия „Брънч за начинаещи“.

„Заедно с Алекс се срещаме с деца в над 20 български града и се опитваме да разрушим заблудата, че е възможно човек винаги да е в топ форма. Разказваме им какви провали и успехи се крият зад планираните, полираните черупки на перфектния публичен имидж. Не успехите, а именно провалите са част от пътя на всеки човек и никой няма готов модел за щастие“, споделя Яна Титова.

Социалната кампания стартира в края на декември като подготовка за премиерата на филма „Брънч за начинаещи“, която е планирана за 13 февруари. Това е първата комедия, режисирана от Титова.

Съпругата на актьора Алекс Алексиев разкрива още, че филмът ще има гала прожекция на 9 февруари в зала 1 на НДК, за да могат да присъстват всички гости. Четири дни по-късно лентата ще тръгне по кината в цялата страна.

За актьорския състав режисьорката споделя, че е търсила артисти, които и в реалния живот са приятели – като Алекс Сърчаджиева и Стилиян Стоянов, Орлин Павлов и Валентина Караколева, за да бъде химията между тях на екрана също толкова автентична, колкото и в живота.