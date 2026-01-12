Йовица от "Ергенът" разкри съобщение от Филипа: Спах с друг, ама хич да не ти пука https://hotarena.net/laifstail/yovica-ot-ergenat-razkri-saobshtenie-ot-filipa-spah-s-drug-ama-hich-da-ne-ti-puka HotArena.net

"Спах с друг, ама хич да не ти пука, ние знаем, че сме добри хора." Такова съобщение получил Йовица от "Ергенът: Любов в рая" от вече бившата му половинка от риалити формата Филипа. Тази изповед македонецът направи в разговор с друга ергенка, с която тримата бяха заедно в шоуто - Дениз Хайрула, пише България Днес.

Между Филипа и Йовица избухна бурен скандал след края на шоуто. Навън дойде време за грозна раздяла, скандални обвинения и мръсни разкрития. Двамата признават, че връзката им се сринала почти веднага след завръщането им в България и не е издържала дори месец.

Македонецът обвини Филипа, че му е изневерявала още докато са опитвали да спасят отношенията си. Тя сподели, че ставало дума единствено за чат с друг мъж, който по онова време не е прераснал в нищо. По-късно след раздялата тя дала шанс на новото познанство, което завършило с провал.