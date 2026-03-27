За умишлен удар с кола и закана за убийство: Лейди България с година и половина условна

Записи и свидетелски показания сочат, че хубавицата крещи: "Ще те смажа! Ще те ликвидирам!"

Година и половина условно получи Лейди България Христина Красимирова по обвиненията в умишлен удар с кола и закана за убийство към столичанка. Това разбра "България Днес" от свои източници в Софийския районен съд, който вече се е произнесъл, но моделката обжалва присъдата и делото се очаква съвсем скоро да започне в Софийския градски съд.

Екшънът се разиграва посред бял ден на 23 май 2024 година на паркинг в София. Причината за хулиганските прояви на Красимирова са, че жена й препречва пътя с колата си, а моделката кара майка си към болница, защото й е зле на сърцето. Впоследствие блъска возилото, което я е запушило, и излиза бясна от колата. Тогава се заканва и с убийство на жената, която й е препречила пътя, като й казва: "Ще те смажа! Ще те ликвидирам!".

Лейди България е призната за виновна по двете обвинения, като за всяко едно от тях има присъда. За целенасочения удар с автомобила си, който е създал реална опасност за здравето и живота на водача на другата кола, както и на останалите участници в движението, получава 1 година и 6 месеца условно. За заканите с убийство и хулиганските прояви получава също 1 година и 6 месеца условно. Тъй като у нас присъдите не се обединяват, хубавицата е наказана с 1 година и 6 месеца условно, с 3-годишен изпитателен срок.

Темида постанови книжката й да бъде отнета за същия период - колкото е присъдата й. Свидетелството за управление обаче вече си е в Лейди България, защото книжката й беше отнета в деня на екшъна и този срок от година и половина изтече преди месеци.

Според обвинението на паркинг в София миската помита автомобил, който й пречи да излезе от паркинга. След това дава заден ход, засилва се и ударя друга кола. Разразилата се разправия между нея и другата шофьорка завършва с бурна размяна на реплики. Според свидетели и записи Красимирова крещи: "Ще те смажа! Ще те ликвидирам!". Самата моделка категорично отрича да е заплашвала когото и да било.

"Просто я напсувах от яд, но не съм отправяла никакви заплахи", твърди миската пред "България Днес".

Записите на случилото се, направени от очевидци, както и снетите свидетелски показания описват доста по-различна картинка. На кадрите се вижда умишленият удар, за който Красимирова е готова да понесе отговорността си, но се чува и как изрича заплахите.

Назначените по делото експертизи на записите доказват, че моделката е изрекла заканите: "Ще те смажа! Ще те ликвидирам!". Красимирова отрича това да е вярно, като признава само за умишления удар и няколко псувни по адрес на потърпевшата.

Лейди България е категорична, че всичко е станало, защото е била много притеснена за майка си и просто си е изпуснала нервите. Тя допълва, че съжалява за случилото се, и споделя, че не е агресивен човек. Моделката няма подобни прояви и регистрации в полицията, а в свободното си време е доброволец в кухня за бедни.

В момента се очаква Софийският градски съд да насрочи дата за делото.

Доброволец в кухня за бедни

Красимирова редовно е доброволец в кухня за бедни в столичния кв. "Дружба".

"Кухнята за нуждаещи се помага на хората в квартал "Дружба" от цели 25 години. Доброволец съм там и дарих и пари, за да им помогна. Искам да призова повече хора да помагат, защото хората имат нужда", разказва красавицата за доброто начинание.

"Решила съм, че искам да се посветя в нещо добро, като това да помагам на нуждаещи се хора. Бях решила да намеря такова място. Правих много проучвания и един мой познат ме насочи именно към тази кухня в кв. "Дружба". Първоначално дарих хиляда лева, след което започнах да ходя и да помагам с приготвянето на храната и с раздаването й", споделя Лейди България как е започнала доброволческата си дейност.

Известната моделка е категорична, че няма да се отказва от тази кауза и ще продължи да помага с каквото може. Тя призовава всеки, който има желание и възможност, да помогне по какъвто начин може. Благотворителната кауза има нужда от пари, както и от доброволци.

Ветеранка в конкурсите за красота

Христина Красимирова е ветеранка в конкурсите за красота. Моделката грабна короната в конкурса "Лейди България 2023". Родом е от Етрополе, от малка обича да танцува народни танци и винаги подкрепя българското. Говори перфектно английски и италиански. Носителка е на титлата Модел на България 2008, като същата година представи България на 20-ото юбилейно издание на "Мис Модел на света 2008" в Хонконг. Христина може да се похвали и с трето място на световния конкурс по красота "Жена на Вселената 2024". Наред с престижните титли и кариера на фотомодел Христина работи известно време и като ПР специалист в Народното събрание. В момента работи пак по специалността си, но на друго място.

"Ергенът"

Делото срещу Красимирова й попречва да замине за Шри Ланка и да се бори за сърцето на Мартин или Виктор в четвъртия сезон на "Ергенът".

"Щях да участвам в "Ергенът", ако не беше това безумно дело срещу мен", оплаква се Лейди България 2023 пред "България Днес".

От продукцията специално я канят да участва, но заради ангажиментите си със съда тя не само че не успява да замине, а и постоянно отказва добре платени предложения за работа.

"Вместо да си върша работата, задачите, аз трябва да стоя в тази съдебна зала и да губя пари", ядосва се ветеранката в конкурсите за красота.