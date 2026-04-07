Закараха Янка Рупкина с линейка в Хасково! (Състоянието й остава тежко)

Янка Рупкина е била изписана онзи ден от столичната болница „Света Анна", научи преди всички „България Днес". Великата народна певица бе приета по спешност там преди около две седмици.

Лекарите са успели да премахнат тромба, довел до масирания инсулт, но състоянието на Рупкина остава тежко, научи още вестникът от нейния дуетен партньор през последните години - 40-годишния възпитаник на големия Павел Сираков - народния певец Илиян Йорданов. Припомняме, че той пръв открива изпълнителката на „Калиманку, Денку" в несвяст в апартамента й в столичния кв. „Дружба“ и със съдействието на д-р Сейчанов успяват да настанят 87-годишната легенда на народната песен в болница „Света Анна" (бивша Окръжна).

Дуетният партньор на Рупкина каза още за „България Днес", че певицата е била транспортирана с линейка до Хасково. Там за нея ще се грижи снаха й Цвета, която е родом от южния град. Въпреки че е разведена с Росен, сина на легендарната народна певица, Цвета винаги е била до Янка. Самата Рупкина, когато бе в добро здраве, живееше с месеци при снаха си в Хасково и дори й помагаше в грижите за болния й баща. „И в такива трудни моменти Цвета е до Янка! Чест и хвала на тази всеотдайна жена!", възхищават й се колеги на Янка Рупкина.

В началото на миналата седмица е имало леко подобрение в състоянието на грандамата на българската народна песен, разбра още „България Днес". Поставили са я да седне на рехабилитационен стол, но говорът на Рупкина е силно засегнат, парализирана е и цялата дясна част на лицето й и на тялото.

По думите на Илиян Йорданов малко преди изписването на знаменитата народна изпълнителка от болницата около леглото й се събрали всички нейни роднини. "Дойдоха и двете й сестри, които не живеят в София", довери още ученикът на Павел Сираков. Двете възрастни жени имали къщи на брега на морето в малко селце в родния им Странджански край.

Не само колегите на Рупкина обаче са загрижени за състоянието й и изразяват съчувствие към легендата на народната песен. Вестникът разбра, че думи на почит и съпричастност е отправил и кметът на Бургас Димитър Николов, а наскоро от здравословното състояние на звездната изпълнителка се е поинтересувал и министърът на здравеопазването.

"Всички се молим да се възстанови! Уникална певица, уникален човек!", посочи за България Днес" нейният дуетен партньор. Народният певец се надява да зарадва Янка Рупкина с предстоящото всеки момент излизане на албума с 20 техни общи песни.

