Заплахи и лют хейт СРИНАХА Натали от „Ергенът: Любов в рая“ (Прави ли са?)

Тази сутрин социалните мрежи гърмят от лют хейт, който не се е стоварвал с такава сила дори върху най-мразената участничка в „Ергенът: Любов в рая“ Анна-Шермин. След снощния епизод, в който красавицата Натали Стойчева заби нож в гърба на музикалния продуцент Орлин, интернет е залят от обиди и жлъчни коментари срещу танцьорката. Само във Фейсбук страницата на предаването те са хиляди, а в личния си профил Натали не може да смогне да трие хейта, разкри Intrigi.bg.

Стигна се дотам, че 22-годишната Нети да ограничи страницата си в Инстаграм. Това обаче не е всичко. Близки до блондинката разкриват, че е получавала серия от заплахи на лични съобщения и обидните коментари буквално са я сринали психически само за едно денонощие. Натали се страхувала да излезе от дома си, за да не бъде нападната словесно и физически от фенове на предаването.

Ситуацията ескалира, след като Нети рязко смени избора си на „match” в предаването. Почти от самото начало тя бе с Орлин, за когото твърдеше, че е нейна сродна душа. В мига, в който друг мъж прояви интерес към нея в лицето на Тихомир, красавицата се почувства разколебана и поиска да „паузира“ връзката си с музикалния продуцент.

Проблемът е, че това е трета подобна промяна в избора на Натали от началото на „Ергенът: Любов в рая“. Първоначално тя се беше ориентирала към Калоян, но минути преди церемонията реши да го зареже и избра Орлин. В последствие докато той и останалите мъже бяха на мъжки лагер, Нети отново се разколеба, виждайки интерес от страна на друг кандидат – Радо. Сега след като Тихомир й даде роза и й разкри чувствата си, танцьорката бързо се преориентира и забрави за уж много силните си чувства към Орлин.

Влюбеният музикант пък не издържа на напрежението и се разплака пред камерите, което буквално скъса сърцата на феновете. Сълзите му отключиха още по-голям хейт срещу Натали и злобните мемета надминаха тези за рекордьорката Шермин.

Прави ли са според вас феновете да нападат толкова яростно Нети и какво е вашето мнение за избора й?