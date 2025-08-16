Защо Азис се напъха в роклята на Емануела? (ВИДЕО)

Краля на фолка Азис отново остана верен на себе си и разбуни духовете в нета, появявайки се в къса ластична рокличка, която се оказа на колежката му Емануела.

Певецът се бе барнал в дрешката със син цвят. дълбоко деколте и безброй камъни.

След като качи няколко снимки с цяло видео как се фръцка с одеждата на Емануела, над поста Азис написа: „Когато Емануела си забрави роклята вкъщи. Веднага следват проби за концерта ми на 14 февруари“. С тези думи изпълнителят на „Хабиби“ направи своеобразно признание, че отново ще сложи роклите като в доброто старо време на спектакъла си в „Арена София“ в Деня на влюбените. В интерес на истината синята мини рокличка на Емануела не стои никак зле на Азис, като изключим факта колко ясно очертава мъжките му атрибути.

Краля е влязъл в топ форма и това не остана незабелязано от последователите му в социалните мрежи. Те похвалиха най-вече краката му, на които определено не само мъже, но и жени могат да завидят. Имаше и коментари към Емануела, като я питаха как така си забравя роклите и гола ли ходи, а тя с шеговит тон отвърна: „Да, тук в квартала сме си близки“. Певицата обеща на Азис да бъде до него за късмет на големия му концерт, както и да му купи два чифта токчета - розови и сини.

Азис и Емануела станаха особено близки това лято, тъй като се оказаха съседи по летни къщи на морето. Певецът дори преподаде няколко урока по направата на пълнени чушки на колежката си, след което тя му донесе от своето собствено производство.