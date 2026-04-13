Защо Пепа Николова кръстила Алекс на доктора, при когото родила?

Големият български лекар д-р Александър Конакчиев се пресели в по-добрия свят. Тъжната новина съобщи сестра му Мария Конакчиева.

„Прекрасен лекар, човек с главно „Ч“, бохем, обичан от хората. Мъката ми е безкрайна“, споделя тя.

Александър Конакчиев завършва медицина през 1965 г. в София. Професионалният му път започва с курс по военнополева хирургия във Военна болница, след което е разпределен в Долен Чифлик край Варна (тогава Георги Трайков). Там служи в медицинската служба, която при мобилизация обслужва войници, а в мирно време – офицери. По-късно поема по пътя на цивилната медицина.

След специализация по акушерство и гинекология в Медицинската академия заминава за град Елена, където става ръководител на АГ отделението. В онези години там се извършват между 400 и 500 раждания годишно. Паралелно оглавява и хирургичното отделение, трупайки безценен опит.

През 1970 г. постъпва в столичната АГ болница „Шейново“, на която посвещава десетилетия от живота си – до 2005 г. Започва в родилна зала, преминава през ръководни позиции и достига до директор на болницата. С времето, заедно с екипа си, превръща „Шейново“ в едно от най-предпочитаните места за раждане в столицата.

Сред пациентките му са редица известни личности. Той помага за раждането на дъщерята на актрисата Пепа Николова – Александра Сърчаджиева, която носи неговото име. При него се раждат и внуците на актьора Георги Калоянчев. Дори представители на партийния елит търсят помощта му – не заради връзки, а заради професионализма му.

В своята практика д-р Конакчиев взема и смели медицински решения. В тежък случай на гроздовидна бременност, заедно с колеги, избира медикаментозно лечение вместо радикална операция – решение, което спасява живота на пациентка.

Той често споделяше, че най-голямата награда за лекаря не са материалните жестове, а благодарността на хората. Въпреки това не криеше огорчението си от комерсиализацията на здравеопазването в последните години.

Веруюто му беше ясно: за да си добър акушер-гинеколог, не е достатъчно само да владееш професията – трябва да бъдеш и морален човек.

Такъв ще остане в паметта на всички, които са го познавали.