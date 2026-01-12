Здравко от "Ритон" проходи с патерици

"Вече съм добре и се движа с патериците. Не съм неподвижно бебе". Така се похвали Здравко от легендарния дует "Ритон". Той пострада преди Нова година, падайки от триметрова стълба, докато слага коледна украса в дома си в столичния квартал Банкя.

"Всъщност аз не паднах, а се хвърлих от стълбата, която се разлюля, за да се спася от по-голямо изпозчупване."

По негови думи той се чувства значително по-добре, но все още не стъпва на петата си, но пък щъка из цялата къща, като се подпира на патерици, пише България Днес.