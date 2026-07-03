Железният Вергов: Играл на сцена с две счупени ръце и коляно „на салата“

Юлиан Вергов е едно от най-обичаните лица на българската сцена. Кариерата му не започва с червени килими, а сред прах и тежък труд – преди да стане известен, той работи като сценичен работник в Младежкия театър. Майка му, по професия текстилен инженер, е твърдо против актьорството, тъй като тогава той е на 28 години и според нея е твърде късно. Поради възрастовата граница във ВИТИЗ, Юлиан избира Театралния колеж „Любен Гройс“ и попада в класа на великата Цветана Манева.

Голямата слава го връхлита със сериала „Тя и той“, след което следват емблематични роли в „Стъклен дом“, „Революция Z“ и „Откраднат живот“. Голямото кино му носи успехи във филми като „Мисия Лондон“, „Възвишение“, „Маймуна“ и „Гунди – легенда за любовта“.

Лекувал проблеми с коленете

Тялото на Юлиан пази белезите от редица тежки операции. Самият актьор откровено споделя, че едното му коляно е било „на салата“ – претърпява интервенции за скъсани кръстни връзки и менискус и сменя колянна става. Пословичен в театралните среди е случаят, в който Вергов играе в хитовия спектакъл „Ромео и Жулиета“ с две счупени ръце, воден от веруюто си, че актьорът трябва да е умрял, за да не излезе пред публика.

Тази издръжливост се калитра благодарение на голямата му страст към спорта. Като малък той тренира корейски спорт, а днес разпуска активно с гмуркане и каране на сърф в морето.

След раздялата с Ирина Ялъмова, с която съдбата на по-късно време ги разделя като двойка (а после според слуховете ги събира пак), между тях остават обич и огромно уважение.

Най-голямото му вълнение и гордост обаче носи името Алена. Дъщеря му е родена през 2002 г. и вече смело върви по неговите стъпки като артист. „Да си известен, не означава, че струваш повече от другите“, е един от съветите на Вергов към нея. Най-важният урок, който се е опитал да ѝ предаде през годините, е да бъде вярна на себе си и да се води от истината.

Най-голямата буря в личния и професионалния му живот се разрази в края на 2022 г., когато актрисата Диана Димитрова публично заяви, че преди години е станала жертва на физическо насилие на снимачната площадка на сериала „Откраднат живот“, посочвайки Вергов като извършител.

Актьорът остави твърденията без коментар в продължение на месеци. През март 2023 г. Софийската районна прокуратура официално прекрати проверката по случая поради липса на доказателства. След това Юлиан Вергов заведе частно дело срещу Диана Димитрова за обида, а резултатът от него все още се проточва.